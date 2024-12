Revilla, muy crítico con Juan Carlos I: "Es muy fuerte que un jefe del Estado se haya declarado apátrida"

Miguel Ángel Revilla estrena nuevo libro, Por qué pasa lo que pasa, y en él trata de muchos temas, entre ellos lo sucedido con Juan Carlos I. Y como ha señalado en laSexta Xplica, no son buenas palabras las que ha dedicado al rey emérito.

"Soy una persona que contra los corruptos, no puedo. Aquellos que engañan a la gente y nos han venido diciendo que tenemos que ser ejemplares y luego descubres que todo ha sido una mentira, no lo puedo soportar. Va contra mis principios. Es que es muy fuerte lo que nos ha pasado con este hombre", asevera.

Además, asegura que el no pagar impuestos en España ha hecho que para él ya no sea un ciudadano español: "Es muy fuerte que un jefe del Estado se haya declarado apátrida. Para mí, no es un ciudadano español el que reniega pagar los impuestos en su país. Este señor, para que no le sigan investigando sus tropelías, se ha hecho ciudadano fiscal de un país de donde recibía suculentos beneficios. ¿Cuánto dinero tiene fuera? Ya sabemos que más de 100 millones, porque está probado, pero eso es el chocolate del loro".