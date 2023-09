India podría cambiar de nombre. Su Gobierno envió una invitación durante la cumbre del G20 utilizando el nombre "Bharat", que en su idioma significa 'India'. Este hecho ha provocado confusión y sorpresa entre los invitados. Sin embargo, según la mitología hindú, los indios descienden de él (Bharat). Él fue el primero en conquistar y reinar en toda la India, que en su honor, se llamaba como él: Barathá Varsha. Y de ahí el nombre de Bharat, que ahora las autoridades reivindican. Mientras que el nombre de India viene de Alejandro Magno. Él conquistó y dominó el imperio persa, que incluía una zona a la que llamaban India y que del persa pasó al griego, al latín y al inglés, el idioma del dominador de la india durante cerca de cien años. Ambas denominaciones (India y Bharat), aparecen en la Constitución india, aunque solo se emplea 'India'. Aún así, el Gobierno del primer ministro Narendra Modi tiene pensado cambiar el nombre a partir de este mismo mes de septiembre.

¿Por qué ahora el Gobierno indio recurre a Bharat? El actual Gobierno indio ha intentado borrar en los últimos años el pasado colonial británico. Y para ellos la denominación India es otro elemento más. Y lo correcto sería llamarse 'Bharat'. Además, el partido del Gobierno lleva esa denominación en su nombre: Bharatiya Janata Party. O lo que es lo mismo: Partido Popular Indio.

No obstante, no todos en la India están a favor de cambiar el nombre. El partido que propone esta medida es un partido nacionalista hindú. Y por tanto, defiende preferentemente a la mayoría de religión y tradición hindú. Y muchos creen que sustituir India por Bharat es imponer lo hindú por delante de un nombre más inclusivo como India. Además, hay quien dice que impulsan lo de Bharat porque ahora se ha fundado una coalición política que se llama 'India' (Alianza Nacional Inclusiva para el Desarrollo de la India).

Este no sería el primer país que cambia de nombre. Y casi todos los casos tienen algo en común: desvincularse del colonizador. Los europeos hemos explorado y conquistado gran parte del mundo y les hemos puesto el nombre que hemos querido a esos lugares. En honor a conquistadores, marcando en el nombre el país colonizador o porque nos parecía mejor o más fácil de pronunciar. Y cuando esas zonas se han independizado, lo han cambiado. Zambia y Zimbaue antes se llamaban Rodesia del Norte y Rodesia del Sur en honor a su colonizador, Cecil Rodhes. Cuando se independizaron, se cambiaron el nombre. Indonesia, colonizada por los Países Bajos, se llamaba Islas Orientales Neerlandesas. Cuando se independizaron, se lo cambiaron también.

Otros hicieron algo parecido: Yibuti era llamada Somalia francesa; Timor Leste era conocido como Timor Portugues; La República Democrática del Congo como el Congo Belga; Myanmar, colonizada por los británicos, se llamaba Birmania; Sri Lanka era llamada Ceilán; Ghana Costa de Oro. Y todos se lo cambiaron.

Pero no todos los cambios de nombre son para desvincularse del colonialismo. Holanda se llama ahora Países Bajos porque Holanda es una región del país. Macedonia del Norte se llama así y no Macedonia porque una región griega tenía ese nombre y los griegos amenazaron con boicotearles en Europa y la OTAN si no se cambiaba de nombre. Y Turquía ha pedido que internacionalmente se la llame Turkiye y no con su nombre en inglés, porque su nombre en inglés significa pavo y no les hacía gracia.