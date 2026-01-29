La incoherencia del PP ante las tragedias bajo el foco: ahora exigen a gritos una comisión sobre Adamuz pero antes vetaron la de Angrois

La otra cara Mientras ahora reclaman a gritos investigar Adamuz, el PP bloqueó varias veces la comisión de Angrois hace años, dejando a las víctimas sin respuestas. Óscar Puente denuncia la doble vara de medir y defiende transparencia y seguridad en los trenes.

A gritos y pidiendo su dimisión llegó Óscar Puente al pleno del Senado. El PP no esperó ni un segundo para exigir su cese, mientras los aplausos del PSOE respaldaban al ministro, que defendió su gestión y aseguró que nunca se ha escondido. Hoy, aunque no aportó novedades sobre el caso, sí denunció las contradicciones del PP y su doble vara de medir entre Adamuz y Angrois.

Puente recordó que en el caso de Angrois, con 80 víctimas, el PP se negó a abrir una comisión de investigación. "Se constituyó en 2018 con dos votos en contra: PP y Foro Asturias", recordó, y se preguntó por qué ahora resulta necesaria una comisión con 45 víctimas, mientras antes no lo fue con el doble de afectados.

El ministro defendió su compromiso con la transparencia y la información a los ciudadanos, explicando que prefiere equivocarse y corregirse antes que ocultar errores. Aseguró que ha asumido riesgos y cometido errores, ninguno con mala intención, porque los españoles tienen derecho a conocer cómo está el mantenimiento y la seguridad de nuestros trenes. Para Puente, la política no debería depender de quién gobierna ni de cuándo ocurre un accidente.

La doble vara del PP

Hoy, el PP, con mayoría absoluta en el Senado, pero sin responsabilidades de Gobierno, considera imprescindible abrir una comisión sobre Adamuz. Lo que antes era "politizar el dolor de las víctimas", ahora es prioritario.

Hace unos años, con Feijóo al frente, la historia era muy distinta. En 2017, Feijóo afeaba al PSOE por querer investigar Angrois y aseguraba que no era prioritario. Su partido vetó hasta cuatro veces la apertura de la comisión en el Parlamento gallego, argumentando que no era el foro adecuado y que las competencias estaban en los juzgados. Las víctimas lo recuerdan: si el PP hubiera tenido interés real por esclarecer responsabilidades políticas, habría ayudado a saber la verdad y a buscar a los responsables, aunque fueran de su partido.

Con Rajoy en Moncloa, tampoco consideraron que el Congreso fuera el lugar adecuado y votaron en contra de las dos propuestas de comisión que llegaron a pleno. Solo la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, compareció, mientras que el PP gallego se limitó a enviar al conselleiro de Emergencias, Rueda, para presumir del operativo. Finalmente, en 2017, gracias a Pedro Sánchez, se aprobó la segunda propuesta de comisión, pese al veto del PP.

Adamuz: ahora sí, pero por responsabilidad del Gobierno

Hoy, sobre Adamuz, el PP justifica la comisión por la responsabilidad del Gobierno, y no por culpa propia. Puente lo señaló con ironía: lo que antes el PP consideraba "no prioritario" y politización, ahora es imprescindible, aunque la gestión de la DANA sí tendría relación con ellos.

La investigación sobre Adamuz no interfiere ni duplica la judicial, y su objetivo sigue siendo que los ciudadanos conozcan la verdad sobre el mantenimiento y la seguridad de los trenes. Para Puente, lo que antes era un argumento político, hoy se ha convertido en prioritario e imprescindible.

