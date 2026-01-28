Subir los sueldos y ofrecer casa: la propuesta de los sindicatos para la negociación colectiva de este año

Los datos La propuesta sindical afectaría a 25 millones de trabajadores, con subidas del 4% anual durante tres años y un incremento de más de 80 euros brutos al mes en el salario mediano, además de incluir fórmulas de vivienda vinculadas al empleo.

Este año se renueva la negociación colectiva y los sindicatos ya tienen lista su propuesta: subir los salarios al menos un 4% cada año durante los próximos tres años. Tomando como referencia el salario mediano en España, esto supondría un aumento de unos 80 euros brutos al mes cada año de forma progresiva. Y ojo, porque las subidas serían aún mayores en los salarios más bajos. En total, esto afectaría a unos 25 millones de trabajadores.

Pero hay un detalle que llama la atención: los sindicatos quieren que la vivienda se vincule al empleo.

¿Qué significa "alojamiento vinculado al empleo"?

Básicamente, que un empleo no sea solo un salario, sino también una vivienda. No es algo completamente nuevo: hoy ya existe en algunos sectores. Se da más en la España vaciada, en la construcción, en la agricultura y la ganadería, y en trabajos estacionales donde el trabajador se desplaza.

Según Adecco, es un incentivo para atraer trabajadores a lugares donde no irían solo por el sueldo. Es un beneficio para el trabajador, pero también una estrategia de las empresas para asegurarse mano de obra en zonas complicadas: bien porque el lugar no es atractivo, o porque el salario por sí solo no compensa.

Cómo funciona en la práctica

En el sector agroganadero, por ejemplo, nos cuentan desde COAG que hay dos modelos principales:

El trabajador no paga nada por la vivienda .

. El trabajador aporta un porcentaje de su salario, alrededor del 10%, todo registrado y declarado.

Este sistema refleja dos realidades: hay demanda de trabajadores, pero falta vivienda disponible.

La alternativa: que el Estado ponga el ladrillo

Los sindicatos también proponen que las administraciones públicas construyan vivienda allí donde se necesitan trabajadores. Gobiernos autonómicos, diputaciones o ayuntamientos podrían levantar viviendas en zonas donde los salarios no alcanzan para alquilar o comprar.

Hoy ya se están haciendo cosas así. En el Pirineo aragonés, por ejemplo, se están construyendo cerca de 200 viviendas de alquiler asequible para trabajadores temporales del turismo. Era eso o quedarse sin empleados.

¿Y las empresas?

Históricamente, muchas empresas construyeron viviendas para sus trabajadores, sobre todo durante la posguerra y el desarrollismo, a veces con ayuda del Estado. Ahora mismo, el mayor proyecto de este tipo en España se dará en Aragón: la gigafactoría china levantará viviendas para 800 trabajadores chinos.

La idea es que, si la vivienda se vincula al empleo, el trabajador gana estabilidad y el empresario consigue mano de obra donde más la necesita.

El debate que viene

La propuesta sindical mezcla subidas salariales con soluciones habitacionales, un planteamiento que busca hacer viable el empleo en zonas donde hoy es difícil atraer o retener trabajadores. Pero su implementación dependerá de la negociación con la patronal y de la coordinación con las administraciones.

En pocas palabras: no se trata solo de más dinero, sino de poner un techo, literalmente, sobre la mesa de la negociación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.