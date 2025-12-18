Rod Hudson o Magic Johnson: otros famosos que anunciaron que tenían VIH en los 80 y 90

El programa ha hecho un repaso de los famosos que también han comunicado que tienen el virus o incluso de algunos a los que se les ha atribuido falsamente.

El actor y director de cine Eduardo Casanova ha anunciado que padece VIH durante la promoción de un documental que están rodando Atresmedia y Producciones del Barrio protagonizado por él mismo y que se estrenará en cines en 2026. Es por ello que en Más Vale Tarde el periodista José Luis Torá ha hecho un repaso por los distintos famosos que antes que él también lo comunicaron y ayudaron a romper el estigma social.

El primer ejemplo ha sido el del actor y estrella de Hollywood Rod Hudson, que en 1980 hizo público que "padecía sida", hecho que obligó "a la política a reaccionar" y a "hablar de un tema del que todavía no hablaba", ha expresado Torá. El siguiente gran caso fue el del jugador de baloncesto Magic Johnson, quien en la cumbre de su carrera -en 1991- declaró que había contraído el virus por transmisión sexual. La estrella de Los Ángeles Lakers tuvo que retirarse de la liga, pero ayudó a "romper muchos estereotipos".

En nuestro país, en el año 1992, varios rumores falsos difundidos en distintos medios de comunicación dieron por muerto al cantante Miguel Bosé por haberlo contraído. Sin embargo, en el programa 'Queremos saber' de Antena 3, la presentadora Mercedes Milá pudo aclarar lo ocurrido con el artista. El intérprete confirmó que se había hecho el análisis porque formaba parte de su "concienciación, involucración y de la importancia" que le daba a un problema como este.

Asimismo, contó una anécdota que tuvo en un avión a raíz de los bulos. "Cuando llegué iba un poco justo y las dos personas que iban en mi fila ya estaban sentadas. El señor de al lado se me quedó mirando lívido, recogió sus cosas y se fue a otro sitio a sentarse", relató, dando muestra del estigma que sufrían las personas a las que se les detectaba este microorganismo.

