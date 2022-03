El círculo que rodea al presidente ruso se ha ido reduciendo desde que este llegó al poder. Quienes osaron criticarle han sido eliminados, encarcelados o han huido, así que ¿quiénes está hoy al lado de Vladímir Putin? José María Rivero explica en laSexta Clave que son precisamente aquellos a los que conoció en sus tiempos de espía en la KGB soviética.

Los llamados 'siloviki' son personas que iniciaron sus carreras en la policía, la inteligencia o el ejército y que hoy forman la élite política más cercana a Putin. De ellos, el de mayor rango es su consejero de seguridad, Nikolái Patrushev, que cree que Estados Unidos quiere destruir Rusia, uno de los motivos por los que defiende atacar Ucrania.

Conoció a Putin en la época del KGB y cuando este fue nombrado director del FSB -que sustituyó al KGB soviético-, Patrushev fue su subdirector. Cuando Putin se convirtió en primer ministro, le colocó en aquel puesto y con el tiempo acabaría nombrándole secretario del Consejo de Seguridad. Su hijo es ministro de Agricultura de Putin y fue nombrado presidente de la Federación Rusa de Voleibol.

Otro amigo de Putin de los tiempos del KGB es Serguéi Naryshkin, el jefe de los espías de Rusia en el exterior, a quien el presidente ruso humilló públicamente antes de comenzar la guerra. En un momento determinado, cuando Putin fue enviado a Dresde por el KGB, Naryshkin fue a Bruselas, en teoría como diplomático, pero realmente ejercía como espía. Uno de los suyos se cambió de bando, le delató y tuvo que regresar a Rusia, donde ha sido presidente del Parlamento y ahora preside la Sociedad de Historia de Rusia, desde donde se controla la versión oficial de la historia del país.

Por su parte, Alexander Bortnikov lleva décadas dedicado al espionaje, primero soviético y ahora en el de la Rusia actual. Es el director del FSB, que vigila los peligros exteriores para Rusia, pero también de los internos que tiene Putin en el país, como activistas y opositores. Su hijo preside el consejo de administración de un banco estatal. Bortnikov, junto con Patrushev, estaría tras la decisión de envenenar con polonio a Litvinenko.

Otro círculo importante de Putin lo forman los militares: su ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, en realidad es un ingeniero que no pasó de teniente de la reserva, pero Putin le otorgó el grado de general, tras coincidir con él en el Consejo de Ministros de Boris Yeltsin. Ambos incluso se han ido juntos de vacaciones, tal y como puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas. Valery Gerasimov es el jefe del Estado Mayor y a quien se le atribuye la planificación de la invasión de Ucrania, que como no está siendo tan rápida como esperaba el Kremlin, según algunos analistas no pasa por su mejor momento en el círculo de Putin.