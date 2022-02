Tensión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su responsable de inteligencia en el exterior en plena reunión de su consejo de seguridad en la que se abordaba el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk.

"En el peor de los casos, tenemos que tomar una decisión", indicaba el director del servicio de inteligencia exterior de Rusia, Serguéi Naryshkin, ante lo que Putin se impacientaba: "¿A qué te refieres con 'peor de los casos'? ¿Sugieres que empecemos a negociar?", le preguntó.

Antes de que Naryshkin acertara a responder, el líder ruso le espetaba: "Habla, habla claro". El jefe de la inteligencia exterior acababa manifestando su apoyo a la entrada de Donetsk y Lugansk en la Federación Rusa, a lo que Putin le respondía así: "No, no estamos discutiendo eso. Hablamos de reconocer su independencia o no".

El vídeo del momento, distribuido por el propio Kremlin el lunes, fue grabado durante una reunión de alto nivel sobre la crisis de Ucrania, y mostraba a Putin consultando a diferentes ministros y jefes de inteligencia sobre el reconocimiento de ambas regiones prorursas del este de Ucrania.

El mismo lunes, Putin anunciaba oficialmente el reconocimiento de la independencia de las dos autoproclamadas repúblicas populares y ordenaba la entrada del ejército ruso en ellas.