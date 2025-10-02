No están solos: 15 abogados de la ONG Adalah son el escudo legal de los activistas de la Flotilla

Los detalles Tras horas incomunicados, los detenidos cuentan con representación legal efectiva en audiencias que decidirán su detención o deportación, gracias a la intervención de la ONG.

Los activistas de la 'Global Sumud Flotilla', entre ellos 47 españoles, no están solos frente a la justicia israelí. A su lado está un equipo de 15 abogados de la ONG israelí Adalah, una organización con años de experiencia en la defensa de derechos humanos en Israel, conocida por su trabajo en favor de la población palestina.

Su labor ha sido clave desde el primer momento. Tras el arresto, los tripulantes quedaron incomunicados durante horas, sin poder hablar con nadie ni tener acceso a asistencia legal. Solo después de la presión y la intervención de Adalah, los activistas comenzaron a recibir el asesoramiento de abogados que ahora les acompañan en cada paso del proceso.

El trabajo del equipo jurídico va mucho más allá de presentar alegaciones en un tribunal:

Se aseguran que cada detenido tenga representación efectiva .

. Velan porque puedan participar en las audiencias judiciales donde se decide su destino inmediato: continuar bajo arresto o ser deportados

judiciales donde se decide su destino inmediato: continuar bajo arresto o ser deportados Y sobre todo, se convierten en una garantía de que sus derechos fundamentales no queden en un limbo, incluso en un contexto tan complejo y cargado de tensiones como este.

Este jueves, hacia las siete de la tarde, el abogado de la Flotilla Jaume Asens confirmaba en Más Vale Tarde que "los abogados han podido comenzar a hacer su trabajo, pero aún no sé si Israel les ha tratado bien". Una frase que refleja tanto el alivio de contar ya con apoyo jurídico como la incertidumbre sobre las condiciones que afrontan los activistas.

