¿Quién dice más burradas?

El 'contraflotillómetro' explota: el PP de Madrid bate récords de críticas a la Flotilla

¿Qué dicen? Mientras Netanyahu y Salvini se quejan desde fuera, aquí Ayuso habla de "baños", Serrano de "turismo de campaña" y Díaz-Pache de "postureo de turismo bélico para Instagral".

En laSexta Clave tenemos nuestro contraflotillómetro, el medidor que apunta a quién dice más burradas contra la Flotilla. Este año había competencia internacional: Netanyahu la calificó de "provocación política", Mateo Salvini la llamó "irrespetuosa" y acusó a sus organizadores de provocar a Israel, y la primera ministra italiana dudó de que la misión fuera realmente humanitaria.

Pero nada, absolutamente nada, ha alcanzado los niveles de creatividad madrileña. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha definido la Flotilla como una "Asamblea de facultad flotante" y un viaje para "darse un baño". Su mano derecha, Alfonso Serrano, no se ha quedado corto y ha hablado de un elegante "turismo de campaña".

Y el auténtico récord del contraflotillómetro lo ha marcado Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid: la Flotilla para él es una "Batucada del Mediterráneo" y, si eso no bastara, un ejemplo de "postureo de turismo bélico para Instagram". Sí, has leído bien: Instagram.

Entre provocaciones políticas internacionales y comentarios italianos de salón, Madrid ha conseguido llevar la crítica a otro nivel: ingeniosa, mordaz… y bastante surrealista. Si alguien pensaba que la Flotilla solo provocaba fuera de España, hoy el PP madrileño demuestra que aquí también saben ponerle imaginación.

