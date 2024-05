El presidente del Gobierno ha afirmado en una entrevista en Al Rojo Vivo, en laSexta, que a Carles Puigdemont "no le dan los números"para formar un gobierno en Cataluña. Durante la conversación con Antonio García Ferreras, el mandatario ha abordado diversos temas clave sobre la situación política catalana y otros asuntos nacionales e internacionales.

"Nos la hemos jugado y al final teníamos razón"

El presidente ha defendido la gestión de su gobierno en relación con Cataluña, declarando que "se la jugó porque merecía la pena y al final tenía razón". Ha enfatizado que los catalanes han expresado que "se acabó y que hay que abrir un nuevo tiempo regido por la convivencia, el acuerdo y la gestión".

En cuanto a la posible repetición electoral en Cataluña, ha sido claro: "La sociedad catalana no aceptaría una repetición electoral". Además, ha señalado a Salvador Illa como una figura central en el futuro político catalán, ha afirmado que "todos los caminos conducen a Illa".

Ataques personales y denuncias contra medios

El presidente también ha hecho señalamientos al Partido Popular (PP) y a otros sectores por los ataques dirigidos a su mujer, defendiendo que su gestión ha sido intachable. Ha revelado que se está planteando denunciar a medios de comunicación por "pseudoinformaciones tendenciosas".

Sobre la carta, ha asegurado que ni siquiera se la trasladó a su mujer. "De hecho, ella en cuanto leyó la carta lo que me dijo es que no se me ocurriera dimitir", ha confesado, tras lo que ha destacado que lleva diez años "sufriendo acoso", tanto él como su familia.

Defensa del Fiscal General del Estado y el CGPJ

En relación con la justicia, ha sido contundente al señalar una "operación política" contra el Fiscal General del Estado, García Ortiz, ha asegurado que "cuenta con toda la confianza del Gobierno"

Sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha indicado que no están en las tesis de rebajar las mayorías necesarias para su renovación, pero que estudiarán otras alternativas con los distintos grupos parlamentarios.

Reconocimiento de Palestina y posición sobre los toros

En el ámbito internacional, ha anunciado que el reconocimiento de Palestina no será el próximo martes, sino "en los siguientes días", ya que se debe coordinar con otros países. Sobre los toros, ha declarado que "no tengo prevista la prohibición de los toros" , mostrando que no hay discordia en este tema.

"España no necesita un adelanto electoral"

Para cerrar, el presidente ha sido rotundo al afirmar que España no necesita un adelanto electoral en este momento y que su sucesión al frente del PSOE "se tendrá que dar, pero no ahora". Con esto, ha dejado claro que planea seguir liderando el partido y el Gobierno en el futuro inmediato.