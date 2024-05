Pedro Sánchez rechaza de forma tajante la posibilidad de que los socialistas faciliten un Govern encabezado por Carles Puigdemont en Cataluña. "Eso está completamente descartado", sentencia el presidente del Gobierno en Al Rojo Vivo, donde sostiene que hay varias lecturas "indiscutibles" de las últimas elecciones catalanas, entre ellas el hecho de que "el independentismo por primera vez en 40 años no suma una mayoría parlamentaria".

"La opción que ganó las elecciones es una opción que ha apostado claramente por el entendimiento, por la convivencia", reivindica el jefe del Ejecutivo, que hace hincapié en que "hay una opción progresista mayoritaria" en el Parlament y "la derecha y la ultraderecha española continúan siendo minoritarios". "El pasado 12 de mayo, si hubo un triunfo, fue el de la convivencia, el acuerdo y la superación de los conflictos a partir de la política", defiende.

Pero, ¿y si Puigdemont amenaza con retirarle su apoyo en el Congreso? Ante esta pregunta de Antonio García Ferreras, Sánchez responde a la reflexión del candidato de Junts sobre el hecho de que él mismo fue segundo en las elecciones generales del año pasado y aun así gobierna en minoría. Así, señala que, a su juicio, "Puigdemont se encuentra en una situación muy parecida" a la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el 23J.

"Feijóo entonces quería ganar las elecciones y quería sumar una mayoría parlamentaria con Abascal para poder formar un gobierno de coalición, obtuvo un primer puesto, pero no obtuvo una mayoría parlamentaria, por tanto no logró formar gobierno", recuerda Sánchez, que apunta que Puigdemont "quería ganar las elecciones" y "sumar una mayoría parlamentaria independentista en el Parlament", pero no ha logrado ni una cosa ni la otra".

"Le costará más o menos tiempo, pero al final la realidad es la realidad y es que no le dan los números para ser elegido president en el nuevo Parlament de Cataluña", sentencia Sánchez, que ironiza con que el candidato de Junts siempre "puede hacer como el señor Feijoo" y aún hoy "considerarse el presidente legítimo de España" y "decir aquello de que no es presi porque no quiere", pero reitera que "los números son los que son".

"Creo que el señor Puigdemont tiene que asumir la realidad y es que no hay una mayoría parlamentaria independentista en el Parlament de Cataluña y que por tanto todos los caminos al final conducen al mismo protagonista que es el ganador de las elecciones y que es Salvador Illa", mantiene Sánchez, quien, ante la repregunta sobre el riesgo de perder el apoyo de Junts en el Congreso, defiende que "hay una mayoría parlamentaria amplia para sacar adelante distintas iniciativas" y que, en todo caso, "los planos son distintos".

En otro momento de la entrevista, el presidente advierte de que "la sociedad catalana lo que no aceptaría sería una repetición electoral", por lo que ve "imperativo apelar a la responsabilidad de todos los partidos políticos para que haya un nuevo Govern y que lo presida aquel que ha ganado las elecciones, pero que también tiene los números para poder constituir y sacar adelante su investidura". "Creo que es Salvador Illa y el PSC", remacha.