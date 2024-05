El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado durante su entrevista en Al Rojo Vivo, prohibir los toros durante esta legislatura, pese a reconocer que no le gustan los toros.

"No me gustan", fue lo primero que ha afirmado Pedro Sánchez al ser preguntado por Antonio García Ferreras sobre si prohibiría los toros.

Un debate que tuvo su origen a comienzos de este mes de mayo tras la decisión del Ministerio de Cultura, liderado por Ernest Urtasun, de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia, una decisión que vino acompañada de una petición del ministro de Sumar para que el presidente del Gobierno se posicionase.

"Dijo que ahora se tiene que posicionar el señor Sánchez y el señor Illa. ¿Están en contra o están a favor? Entonces, ¿de qué va esto? ¿De estar en contra de los toros o de estar en contra del PSOE a ver si le creamos un problema?", ha respondido Sánchez.

Una postura que el presidente del Gobierno ha dejado rotundamente clara: "Yo tengo clara cuál es mi posición sobre esta cuestión. No me gustan los toros. No hay discordia en esta cuestión".

Por último, Pedro Sánchez también confirmó que los toros no se prohibirán durante esta legislatura que lidera. "No la tengo", ha destacado el presidente del Gobierno acerca de si tiene alguna previsión de prohibir la tauromaquia.