En las entrañas de 'El Helicoide' la prisión en la que están gran parte de los presos políticos que ahora Venezuela va a liberar

Quienes han pasado por esta institución denuncian condiciones de insalubridad, hacinamiento y falta de luz solar. Muchos de los que permanecen ahí retenidos están por razones políticas.

Venezuela ha hecho este jueves un anuncio histórico: liberará a un "número importante" de presos políticos, entre los que hay seis españoles. La medida se da pocos días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU, que se ha hecho con el control de facto del país bolivariano.

Entre esos seis presos españoles liberados están Andrés Martínezy José María Basoa, que llevaban más de 400 días en una prisión venezolana acusados de "espías". Fueron detenidos en 2024 con la excusa de que estaban participando en una operación para acabar con la vida de Maduro.

Venezuela siempre ha defendido que eran espías del CNI, aunque las autoridades españolas siempre lo han negado.

Otro de los liberados es el marinero canario Miguel Moreno Dapena, tripulante del buque 'cazatesoros' fue capturado en junio del año pasado. La tercera es Rocío San Miguel, una figura emblemática de la sociedad civil venezolana que cuenta con doble nacionalidad.

Junto a ellos, también serán puestos en libertad el valenciano Enrique Gorve y Sofía Sahagún.

Así es el Helicoide

Muchos de ellos han estado recluidos en el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia y un lugar señalado por los organismos de derechos humanos.

Un hombre que estuvo allí preso relató que no vio la luz del sol "durante los cinco meses que estuve retenido". Una declaración que coincide con la del periodista venezolano Víctor Navarro, que ha recreado en realidad virtual cómo es la cárcel por dentro.

"El infiernito es la celda donde son recluidos los recién llegados. Luego, dependiendo del delito, son trasladados a "la celda Guantánamo", la exclusiva para delitos NO políticos, o a Guarimbero, donde están los presos políticos", explicó.

Los que han pasado por allí aseguran que las celdas no cuentan con luz ni agua corriente, y que tampoco tienen baño. Además, son obligados a dormir en el suelo.

La mayoría de los presos son activistas políticos, aunque también han ingresado en sus calabozos narcotraficantes asesinos a sueldo o militares disidentes. Varias ONG han denunciado que los niveles de hacinamiento han llegado a alcanzar el 300%, mientras que los internos aseguran que viven rodeados de cucarachas.

En Venezuela hay más de 1.000 personas detenidas por razones políticas y, hasta hoy, 20 de ellos eran españoles.

