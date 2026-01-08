Fallece el actor y músico Siro Ouro, conocido por su papel en 'La Mesías', a los 24 años

Fallece a los 24 años de edad el actor gallego Siro Ouro, conocido por su papel en 'La Mesías'.

El joven actor de Ferrol, hijo del también actor Daniel Ouro, era conocido como Gold Sirope en el mundo de la música y había participado en diferentes producciones de la compañía La Tristura.

El actor y músico Siro Ouro, conocido artísticamente como Gold Sirope, ha fallecido a los 24 años de edad, según confirma su agencia de representación. Como actor, trabajó con Los Javis en 'La Mesías' y en la obra teatral 'Future lovers', entre otros proyectos.

Siro Ouro murió el pasado 1 de enero, según su agencia de representación, que lo define como un "artista sensible, inquieto y profundamente comprometido con la creación" y destaca que desarrolló "una trayectoria marcada por la búsqueda, la honestidad y una vocación artística que abarcó el teatro, el cine y la música, incluso durante la enfermedad que estaba atravesando".

Su padre, Daniel Ouro, también actor conocido por sus papeles en 'Sin Gluten' o 'SMS: sin miedo a soñar', escribía una carta de despedida a su hijo a través de sus redes sociales, recordando su último momento junto durante las campanadas de año nuevo, condenando la enfermedad "rastera, mezquina y cruel" que le ha quitado la vida.

Nacido en Ferrol, formó parte de la compañía La Tristura, con la que trabajó en producciones como 'Materia prima' y 'Future lovers', además de intervenir en la película 'Somos Reyes' o en la serie 'La Mesías', de Los Javis, entre otras actuaciones.

Al mismo tiempo, desplegó su papel como músico bajo la denominación de Gold Sirope, proyecto sobre el que su agencia ha indicado que su última canción, publicada en las últimas semanas, será un "testimonio artístico y emocional de gran valor".

