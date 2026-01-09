Trump anuncia que recibirá a Corina Machado la próxima semana y se muestra dispuesto a aceptar su Nobel de la Paz: "Sería un honor"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una comparecencia

Sí, pero... El interés de Trump mostrado por reunirse con Machado contrasta con sus primeras declaraciones sobre la líder opositora venezolana tras la captura de Maduro, cuando opinó que no estaba lista para asumir el poder de Caracas y que no contaba con el respaldo popular.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su interés en saludar a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, quien estará en Washington D.C. la próxima semana. Durante una entrevista con Fox News, Trump la describió como "una buena persona" y mencionó que sería un honor aceptar el Premio Nobel de la Paz que Machado le ofreció por su papel en la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, el Instituto Nobel aclaró que el premio no puede transferirse a terceros. Trump también afirmó que Venezuela será reconstruida y que se celebrarán elecciones próximamente. Además, se reunirá con representantes de empresas petroleras para discutir la reconstrucción de la infraestructura del crudo en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, estará en Washington D.C la siguiente semana y que está interesado en saludarla

Durante una entrevista exclusiva con Fox News, Trump se refirió a Machado como "una buena persona". Agregó que le gustaría saludarla la próxima semana en Washington D.C dado que la líder opositora venezolana estará en la capital estadounidense.

El entrevistador, Sean Hannity, preguntó al mandatario si aceptaría el Premio Nobel de la Paz ganado por María Corina Machado, quien se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó al presidente, Nicolás Maduro, y Trump respondió "sería un gran honor".

El interés de Trump mostrado por reunirse con Machado la próxima semana contrasta con sus primeras declaraciones sobre la líder opositora venezolana tras la captura de Maduro cuando dijo que creía que ella no estaba lista para asumir el poder de Caracas y que no contaba con el respaldo popular.

Durante la entrevista, el republicano dijo que Venezuela "será reconstruida" y que en un futuro cercano habrán elecciones en el país suramericano.

Este viernes se tiene previsto que el mandatario estadounidense se reúna con los representantes de 14 empresas petroleras que trabajarán en la "reconstrucción de la infraestructura" relacionada al crudo del país.

El Instituto Nobel recuerda que no se puede transferir el Nobel de la Paz

El Instituto Nobel noruego aseguró el miércoles que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros, después de que la líder opositora venezolana afirmase que quería "compartirlo" con el presidente estadounidense.

"Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre", ha dicho el portavoz Erik Aasheim.

"En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna", ha matizado el representante del Instituto Nobel noruego, que ejerce de secretariado del Comité Noruego del Nobel.

