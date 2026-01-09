Un nuevo tiroteo de agentes federales en EEUU deja dos personas heridas en Portland

El contexto Los hechos ocurren horas después del asesinato de Renee Nicole Good por parte del ICE en Minneapolis, una muerte que ha elevado todavía más la tensión que se vive en Estados Unidos.

Un agente de inmigración estadounidense disparó e hirió a un hombre y una mujer en Portland, Oregón, en un incidente que ha generado indignación y llamado a la calma por parte de las autoridades locales. El tiroteo ocurrió durante una detención vehicular por parte de la Patrulla Fronteriza, cuando el conductor, presunto pandillero venezolano, intentó atropellar a los agentes. El alcalde de Portland y la gobernadora de Oregón han solicitado una pausa en la ofensiva federal contra la inmigración mientras se realiza una investigación independiente. Este incidente sigue a la muerte de una mujer en Minneapolis a manos de ICE, lo que ha intensificado las críticas hacia las operaciones migratorias del gobierno de Trump.

Un agente de inmigración estadounidense ha disparado y herido a un hombre y una mujer en Portland, Oregón (Estados Unidos) según confirmaron las autoridades en la madrugada de este viernes. Las autoridades municipales y estatales han pedido calma ante la indignación desatada por estos hechos, ocurridos horas después de la muerte a tiros de una mujer de Minnesota a manos de ICE.

"Entendemos la intensa emoción y tensión que muchos sienten tras el tiroteo en Minneapolis, pero pido a la comunidad que mantenga la calma mientras trabajamos para obtener más información", declaró el jefe de policía de Portland, Bob Day, en un comunicado.

El tiroteo en Portland ocurrió mientras agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU realizaban una detención vehicular selectiva, informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. El comunicado indica que el conductor, un presunto pandillero venezolano, intentó usar su vehículo como arma y atropellar a los agentes. En respuesta, el DHS indicó que "un agente disparó un tiro defensivo" y el conductor y un pasajero se dieron a la fuga.

Los líderes de Portland y Oregón declararon en una conferencia de prensa que no tenían detalles sobre las causas del tiroteo, ni siquiera si la violencia estaba relacionada con las autoridades migratorias. El alcalde de Portland, Keith Wilson, y la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, ambos demócratas, pidieron una pausa en la ofensiva federal contra la inmigración a la espera de una investigación completa e independiente.

"Hubo una época en la que podíamos confiar en su palabra. Esa época ya pasó", lamentó Wilson al referirse a la descripción del tiroteo hecha por las autoridades. En la misma conferencia de prensa, la senadora estatal Kayse Jama, quien llegó a Estados Unidos hace 28 años como refugiada de Somalia, se dirigió a los agentes federales de inmigración: "No los necesitamos, no son bienvenidos, deben largarse de nuestra comunidad".

Se desconoce el estado de los heridos

En un comunicado anterior, la policía de Portland informó que el tiroteo tuvo lugar cerca de una clínica médica en la zona este de la ciudad. Seis minutos después de llegar al lugar y determinar la participación de agentes federales, se les informó que dos personas con heridas de bala, un hombre y una mujer, pedían ayuda en un lugar a unos tres kilómetros al noreste de la clínica.

La policía indicó que les aplicaron torniquetes al hombre y a la mujer, quienes fueron trasladados a un hospital y de quienes se desconoce su estado.

El tiroteo se produjo un día después de que un agente federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), una agencia independiente de la Patrulla Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional, asesinase a una mujer de 37 años, madre de tres hijos, en su automóvil en Minneapolis.

Agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza han sido desplegados en ciudades de todo Estados Unidos como parte de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. Si bien los partidarios del presidente han aplaudido las agresivas operaciones de control, demócratas y activistas de derechos civiles han criticado la postura como una provocación innecesaria. Las autoridades estadounidenses afirman que sospechosos de delitos y activistas anti-Trump han utilizado cada vez más sus vehículos como armas, aunque las pruebas en video a veces contradicen sus afirmaciones.

