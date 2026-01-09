Rusia bombardea Ucrania con su misil balístico Oréshnik con capacidad nuclear

Los detalles El Ministerio de Defensa ruso sostiene en un comunicado que Moscú golpeó "infraestructura vital en territorio ucraniano" tanto con proyectiles de medio y largo alcance de emplazamiento terrestre y marítimo, como con drones de asalto, que habrían alcanzado sus objetivos. Hasta el momento, hay cuatro muertos y una veintena de heridos.

El conflicto entre Rusia y Ucrania continúa con bombardeos y ataques. El Kremlin lanzó un misil hipersónico Oréshnik en respuesta a un supuesto ataque ucraniano contra la residencia de Putin. Moscú afirma haber golpeado infraestructuras vitales en Ucrania, mientras que Ucrania niega el ataque a Putin y considera el bombardeo una amenaza para la seguridad europea. Este es el segundo uso del Oréshnik por Rusia. En Kiev, un ataque ruso causó al menos cuatro muertos y veinte heridos. La Fuerza Aérea ucraniana interceptó varios drones y misiles, pero algunos impactaron en diversas ubicaciones.

Casi cuatro años después del comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania, el terror y las bombas siguen adueñándose de las calles. Durante la madrugada de este viernes, el Kremlin bombardeaba territorio ucraniano con un misil balístico hipersónico Oréshnik en respuesta al supuesto ataque con drones a finales de diciembre contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, según informa su Ministerio de Defensa. Durante esta jornada, los ataques han dejado al menos cuatro muertos y una veintena de heridos.

El comunicado castrense de este viernes explica que la operación es una "respuesta al ataque terrorista del régimen de Kyiv contra la residencia del mandatario ruso en la región de Nóvgorod perpetrado el 29 de diciembre".

Asimismo, añade que Moscú golpeó "infraestructura vital en territorio de Ucrania" tanto con misiles de medio y largo alcance de emplazamiento terrestre y marítimo, como con drones de asalto, que habrían alcanzado sus objetivos. Estos serían, según la nota, infraestructuras energéticas y fábricas de producción de aparatos no tripulados en territorio enemigo.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, ha afirmado que el ataque ruso se ha dado cerca de las fronteras y que es una "grave amenaza" para la seguridad europea. Tanto las autoridades como los militares ucranianos sugirieron que el Ejército ruso podría haber empleado Oréshnik para golpear objetivos energéticos en la región occidental de Lviv, fronteriza con Polonia.

Es la segunda vez que Moscú emplea el misil Oréshnik para golpear Ucrania, que negó en todo momento haber atacado la residencia de Putin, extremo que también fue puesto en duda por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por su parte, el Kremlin acusó a Kyiv de torpedear con dicho ataque las negociaciones de paz entre Rusia y Estados Unidos, aunque los aliados del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondieron que es Moscú quien se niega a detener los combates hasta lograr la capitulación del enemigo.

Por segunda vez

El Oréshnik, que Putin anunció que entraría en servicio a finales de 2025, fue empleado por primera vez en diciembre de 2024 contra una fábrica militar en la región ucraniana de Dnipropetrovsk. Este misil, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

El mandatario ruso, quien subraya que la prioridad de la doctrina nuclear rusa es mantener la paridad estratégica con EEUU, asegura que el armamento hipersónico ruso no tiene parangón en el mundo. Ucrania negocia en estos momentos garantías de seguridad con Occidente, lo que incluiría el despliegue de tropas europeas, con vistas a un futuro acuerdo de paz con Rusia.

En esta nueva jornada de bombardeos, al menos cuatro personas han muerto y una veintena han resultado heridas. Todas ellas en un ataque del Ejército ruso contra la capital ucraniana han anunciado en las primeras horas de este viernes las autoridades locales.

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, ha ofrecido este balance preliminar a través de su canal de Telegram, donde ha precisado que 14 de los 19 heridos han sido hospitalizados, mientras que el resto ha recibido tratamiento médico en el lugar del ataque. Además, ha indicado que entre las víctimas se encuentran cinco profesionales sanitarios, incluido uno que ha fallecido, a consecuencia de un bombardeo que ha provocado daños en infraestructura y cortes de electricidad y agua en distintas áreas de la ciudad.

En el distrito de Dnipró, el impacto de un dron sobre un edificio residencial de doce plantas ha provocado un incendio y daños parciales. De igual modo ha ocurrido en un bloque de 18 pisos en el de Desnianski, donde también han resultado dañados un centro comercial y un centro de salud. Asimismo, han resultado afectados los distritos de Pechersk y Darnitsia, donde también se han desplegado los equipos de emergencias.

La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado tras ello que las tropas rusas han lanzado 242 drones y 36 misiles -catorce balísticos y 22 de crucero- contra el territorio de Ucrania, antes de afirmar que 226 aparatos no tripulados, ocho misiles balísticos y diez misiles de crucero han sido interceptados por los sistemas de defensa aérea.

"Hay impactos de 18 misiles y 16 drones en 19 ubicaciones. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de los muertos y heridos como resultado de otro ataque terrorista por parte de Rusia", ha manifestado en su comunicado.

Zelenski pide "una reacción clara por parte del mundo"

Por su parte, Zelenski ha recalcado este viernes que "es necesaria una reacción clara por parte del mundo" tras la última oleada de ataques ejecutados por Rusia. "Es necesaria una reacción clara del mundo. Sobre todo de Estados Unidos, cuyas señales Rusia presta verdadera atención", ha dicho el mandatario en un mensaje en redes sociales. "Rusia debe recibir señales de que su obligación es centrarse en la diplomacia y debe sufrir las consecuencias cada vez que vuelva a centrarse en los asesinatos y la destrucción de infraestructura", ha agregado.

Así, ha resaltado que este ataque "sirve también como un claro recordatorio a todos" sus "socios de que apoyar la defensa aérea de Ucrania es una prioridad permanente". "No se puede perder ni un solo día en entregas, producción ni acuerdos", ha argumentado, antes de indicar que hablaría en las próximas horas con los aliados "a todos los niveles" sobre estos ataques y "las medidas de respuesta necesarias".

