Hoy, Equipo de Investigación revela el negocio oculto detrás del fenómeno viral 'La Casa de los Gemelos'

Equipo de Investigación reconstruye cómo el espectáculo, el ruido y la viralidad se convierten en una herramienta para generar ingresos. A través de testimonios directos y el análisis de expertos en comunicación digital, marketing y regulación.

Esta noche, a partir de las 22:30, Equipo de Investigación pone el foco en el último fenómeno viral: 'La Casa de los Gemelos'.El programa investiga el modelo económico que sostiene uno de los espectáculos digitales más seguidos del momento: cómo se financia, quién gana dinero y qué consecuencias tiene un formato emitido sin apenas control en Internet.

Durante semanas, muchas personas han seguido en directo un espectáculo emitido exclusivamente en Internet, un contenido que ha generado mucha conversación social.

El reportaje analiza el modelo económico que permite que este tipo de formatos crezcan sin apenas límites ni controles, las vías de financiación que utilizan y cómo se monetiza la atención de la audiencia. Y, además, desentraña un sistema que va más allá del entretenimiento. Un entramado que combina plataformas digitales, afiliación al juego online y estrategias diseñadas para fidelizar a miles de espectadores, muchos de ellos jóvenes.

El reportaje también aborda las consecuencias de este modelo: su impacto social, los riesgos legales y la ausencia de mecanismos de control equivalentes a los que existen en la televisión tradicional. Un fenómeno que nació en Internet, pero cuyas implicaciones ya han trascendido la pantalla.

'Equipo de Investigación' no entra en el espectáculo. Investiga el negocio que lo hace posible.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.