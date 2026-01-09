Trump asegura haber cancelado una segunda "ola de ataques" contra Venezuela tras la liberación de presos políticos

¿Qué ha dicho? El mandatario estadounidense agradece el "importante e inteligente" gesto de Venezuela de liberar presos políticos. "Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria", ha anunciado.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump tenía previsto llevar a cabo una segunda oleada de ataques contra Venezuela en el marco de esa operación de supuesta "reconstrucción" del país, que dio comienzo el pasado sábado con los ataques sobre Caracas y la captura de Nicolás Maduro. No obstante, la liberación de "un gran número" de presos políticos ha hecho que el mandatario estadounidense anuncie la cancelación de esta segunda ola de ataques, la cual parece "innecesaria".

"Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas", ha escrito Trump en su cuenta de Truth Social.

En su mensaje, Trump ha matizado que mantendrá a todos los barcos desplegados en el Caribe "por motivos de seguridad", celebrando que las grandes petroleras, con quienes se reunirá este viernes, se hayan comprometido a invertir "al menos 100.000 millones de dólares" en Venezuela. Y añade, sin embargo, que todos los petroleros en Venezuela "permanecerán en sus puestos por motivos de seguridad".

Noticia en ampliación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.