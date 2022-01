Un nuevo término recorre el mundo del COVID-19 dos años después del inicio de la pandemia: 'Endemia'. Los expertos aseguran que en eso acabará esta crisis sanitaria. Pero ¿qué siginifica? Según la Real Academia Española, se trata de una enfermedad "que reina habitualmente, o en épocas fijas, en un país o comarca". ¿Y qué quiere decir 'endemia' en este contexto concreto? A esta pregunta da respuesta en laSexta Clave el periodista José María Rivero.

Asumir que el virus ha venido para quedarse, resignarse a aceptar que el virus no se puede eliminar; en definitiva, rendirse y prepararse, porque no queda otra, para convivir con él. Pero endemia significa también que el número de casos ya no será tan elevado, que habrá un número más o menos constante. Y en el caso de los coronavirus suele significar también que el virus nos afecta menos porque nos hemos acostumbrado tanto que el cuerpo ya resiste.

Esta tesis parte, precisamente, de la idea de que no se puede erradicar el COVID-19. La realidad es que los virus, normalmente, no se erradican. Solamente existe un caso, el de la viruela, y se dieron circunstancias muy especiales que no concurren en este. Este virus infecta mucho y muy rápidamente. Es una de sus características, esa mutación que la hace tan hábil. Y al estar en animales, puede dar el salto nuevamente hacia nosotros. Además, es un virus que, aun estando vacunados o estando infectados, no se puede evitar.

Y otra razón: los asintomáticos no se notan, no se registran; no pueden aislarse e infectan. Por ahora, la posibilidad de anular el COVID fue el confinamiento, que logró su reducción. Y por ahora, la posibilidad futura sería una vacuna que cortara la transmisión. ¿Cuándo se declararía que el coronavirus es una endemia? Aunque no se puede dar una fecha concreta aún, es evidente que ahora no estamos en ese escenario.

Ahora estamos en una explosión de casos, en una subida constante. Se declarará la endemia en el momento en el que ya los casos no crezcan, cuando se mantenga la cifra estable, sin subidas ni bajadas diarias, cuando la curva que analizamos a diario sea plana. Y eso no sabemos cuándo llegará. No sabemos si el virus va a mutar y se quedará en una infección banal o si el virus va a mutar en algo más contagioso aún. Puede ser pronto aún.

¿Qué otros virus endémicos hay? A esta pregunta también responde en laSexta Clave Rivero, recordando la tuberculosis, la malaria o el VIH del SIDA, que son virus con un comportamiento endémico. No los podemos eliminar, se quedan con nosotros. En estos escenarios, los casos son constantes y de vez en cuando se da un brote. Estos virus son así. Y también estos cuatro: OC43, 229E, NL63 y HKU1. Son los virus de los catarros, de los resfriados.

Son virus que cada año generan casos, que ni registramos porque hemos asumido que lo normal es tener uno y que no son graves. En algo así se puede transformar el coronavirus. En un virus con comportamiento endémico: casos constantes, mucho o pocos, con una gravedad para determinados grupos, como tal vez ancianos. Es el caso de la gripe, cuyo virus tiene un comportamiento endémico. Con las vacunas, el efecto es leve. Pero hay muertos. La gripe previa al COVID generó 490.000 casos y 6.300 muertos.