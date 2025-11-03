Las dos caras de una dimisión en la Generalitat Valenciana: la soledad y silencio de Mazón frente a los abrazos que arroparon a Camps

La otra cara Mientras Camps se marchó rodeado de abrazos, aplausos y emoción de sus consellers, Mazón abandona la Generalitat prácticamente solo, con un discurso frío y calculado, cargando culpas hacia otros y dejando tras de sí críticas, polémicas y la indignación por la DANA.

Este lunes, Carlos Mazón ha anunciado su dimisión como president de la Generalitat Valenciana, dejando tras de sí un mandato marcado por la polémica tras la DANA del 29 de octubre de 2024, que causó 229 muertos. Su salida contrasta con la de Francisco Camps en 2011, dejando a la vista diferencias claras en forma y contexto.

Camps se marchó arropado por sus consellers, improvisó su discurso y recibió ovaciones y abrazos. Mazón, en cambio, ha leído todo su mensaje, ha estado prácticamente solo y su despedida ha sido recibida con silencio y caras largas.

Mientras Camps fue cercano y emocional, Mazón optó por un tono frío y calculado, justificando sus errores, cargando contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, la AEMET y el Gobierno de Sánchez, pero sin generar ningún gesto de empatía.

Camps dimitió en un momento relativamente controlado. Mazón deja el cargo tras semanas de críticas públicas, escándalos internos y la indignación de familiares de víctimas, además de la polémica por su inacción durante las primeras horas de la DANA y su estancia en El Ventorro mientras su pueblo se inundaba.

Ambos mantienen su acta de diputado, pero mientras Camps se marchó entre aplausos y consolidó su figura política, Mazón se queda como diputado con protección judicial y política, en un contexto cargado de reproches y polémica.

La comparación es clara: Camps se fue arropado y ovacionado; Mazón se va solo y en silencio. La forma de despedirse refleja no solo la personalidad de cada uno, sino también el peso de la crisis y la presión mediática actual en la Comunitat Valenciana.

