El Día de la Victoria de Franco: el fin de la Segunda Guerra Mundial que el caudillo convirtió en triunfo propio

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha presidido este viernes un gran desfile militar en la plaza Roja de Moscú para conmemorar el 80º aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania Nazi. La Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, pero ¿qué se decía en España sobre ello?. Pues le daban las gracias a Francisco Franco, al considerarlo el vencedor del conflicto. Precisamente, así lo contaron los periódicos y el nodo que llegaron, incluso, a llamarlo el hombre del día.

En definitiva, una distorsión absoluta de la realidad de aquella España de mayo de 1945 que no dudó en ensalzar al caudillo felicitándose de que gracias a su figura la guerra había terminado. En concreto, hablaban de los centenares de telegramas de felicitación que Franco había recibido, porque según decían, había salvado a España de los dolores de la guerra.

Lo llamaban el artífice de nuestra paz, justificándose en que había conseguido extrapolar al plano internacional su teoría de la paz. Por ejemplo, el 'ABC' subrayaba que cuando todo eran turbiedades alrededor del mundo, el caudillo sostuvo y defendió la neutralidad de España.

Líneas y líneas de la falsa victoria de Franco que se entremezclaban con las crónicas de los cuatro goles que España había metido a Portugal la noche anterior llenaban los periódicos, pero ¿cómo lo contó el NODO? Sin que extrañe y sin ningún pudor, subrayaban que Alemania no había pensado en el daño que las guerras hacían en el pueblo.

Visto así parecía que Franco había ganado la guerra ante los nazis de Adolf Hitler, dejando entrever, incluso, que estaba en su contra después de que se hubiese declarado neutral en septiembre de 1939. Extremo que se contó como si Franco no hubiese estado por la labor de meter al país en otra guerra durante la reunión de Hendaya.

Otro detalle de este peculiar relato es que se mostró al caudillo como si después no hubiese seguido apoyando a Hitler. La hemeroteca de la época, sin embargo, muestra lo contrario. Por ejemplo, en una portada del 8 de mayo entre agradecimientos a la 'paz de Franco' se colaba la celebración de una misa en Madrid por el alma de Hitler.

A modo resumen. Franco se inventó que había ganado la Segunda Guerra Mundial y de ahí no había quien le sacase, pese a que no llegó ni a participar en ella. Todo le daba igual y prueba de ello es que 20 días después de las portadas de su 'victoria', en Valladolid el caudillo no dudó en sacar pecho de su hazaña.