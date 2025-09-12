Ahora

Puro estilo Ayuso

De coordinador de redes de Cifuentes a portavoz del PP: el nuevo adalid de Ayuso, Carlos Díaz-Pache

Los detalles El 'popular' usa el mismo tono que su líder, realiza sus mismas bromas, como el "me gusta la fruta", y mantiene la misma versión de que "Pedro Sánchez miente siempre".

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache
Escucha esta noticia
0:00/0:00

De coordinador de redes de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes a portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuenta con un nuevo adalid, que además de seguir sus pasos, sigue su discurso: Carlos Díaz-Pache.

En los últimos días, Díaz-Pache ha realizado algunas declaraciones de lo más polémicas, sobre todo al negar que se esté produciendo un genocidio en Gaza por parte del Ejército israelí.

"Curioso genocidio en el que el supuesto genocida avisa por tierra, mar y aire de los objetivos que va a destruir para que sean desalojados y no haya víctimas", ha indicado.

Asimismo, el ahora portavoz 'popular' usa el mismo tono que su líder, realiza sus mismas bromas, como el "me gusta la fruta" y mantiene la misma versión de que "Pedro Sánchez miente siempre".

Al antes coordinador de redes no parece hacerle especial gracia el presidente socialista, al cual llama "dictador", "el galgo de Paiporta", "el caudillo enamorado" o "el hombre del búnker de Moncloa".

Además, nombró a "Koldo, Ábalos y Cerdán" como "los tres mosqueperros" tras los diversos entramados corruptos que fueron descubriéndose durante este año: "Ahora falta D'Artacán". "Sobrevuelan borrascas llamadas Jessica, Andrea, Nicole y Melisa", añadió al más puro estilo Ayuso sin dejar indiferente a nadie, algo que parece gustarle a la líder 'popular'.

Las 6 de laSexta

  1. El detenido por el asesinato de Charlie Kirk es Tyler Robinson, un joven de 22 años
  2. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | La OTAN reforzará la defensa de su flanco oriental tras la entrada de drones rusos en Polonia
  3. Exteriores convoca a la encargada de negocios de Israel tras las palabras "falsas y calumniosas" de Netanyahu
  4. Las víctimas de la DANA, indignadas con À Punt por "ocultar" el audio de Pradas: "No utilicen a las víctimas como escudo"
  5. Máxima tensión entre el PSOE y Ayuso en la Asamblea de Madrid: "Es una mala persona y una presidenta nefasta"
  6. Armani dejó escrito en su testamento que deseaba que Louis Vuitton o L'Oréal compraran parte de la marca