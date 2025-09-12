De coordinador de redes de Cifuentes a portavoz del PP: el nuevo adalid de Ayuso, Carlos Díaz-Pache

Los detalles El 'popular' usa el mismo tono que su líder, realiza sus mismas bromas, como el "me gusta la fruta", y mantiene la misma versión de que "Pedro Sánchez miente siempre".

Carlos Díaz-Pache, excoordinador de redes de Cristina Cifuentes, ha ascendido a portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso. Fiel al estilo de Ayuso, Díaz-Pache ha generado controversia con sus declaraciones, como negar un genocidio en Gaza, argumentando que el Ejército israelí avisa antes de atacar. Además, imita el tono y las bromas de Ayuso, criticando a Pedro Sánchez con apodos como "dictador" y "el hombre del búnker de Moncloa". También ha llamado "los tres mosqueperros" a Koldo, Ábalos y Cerdán, siguiendo el estilo provocador de Ayuso.

De coordinador de redes de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes a portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuenta con un nuevo adalid, que además de seguir sus pasos, sigue su discurso: Carlos Díaz-Pache.

En los últimos días, Díaz-Pache ha realizado algunas declaraciones de lo más polémicas, sobre todo al negar que se esté produciendo un genocidio en Gaza por parte del Ejército israelí.

"Curioso genocidio en el que el supuesto genocida avisa por tierra, mar y aire de los objetivos que va a destruir para que sean desalojados y no haya víctimas", ha indicado.

Asimismo, el ahora portavoz 'popular' usa el mismo tono que su líder, realiza sus mismas bromas, como el "me gusta la fruta" y mantiene la misma versión de que "Pedro Sánchez miente siempre".

Al antes coordinador de redes no parece hacerle especial gracia el presidente socialista, al cual llama "dictador", "el galgo de Paiporta", "el caudillo enamorado" o "el hombre del búnker de Moncloa".

Además, nombró a "Koldo, Ábalos y Cerdán" como "los tres mosqueperros" tras los diversos entramados corruptos que fueron descubriéndose durante este año: "Ahora falta D'Artacán". "Sobrevuelan borrascas llamadas Jessica, Andrea, Nicole y Melisa", añadió al más puro estilo Ayuso sin dejar indiferente a nadie, algo que parece gustarle a la líder 'popular'.