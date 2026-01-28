El caos de Kristin y las lecciones que España todavía debe aprender sobre emergencias

Las consecuencias Con avisos previos de la Aemet y cuatro borrascas de gran impacto en apenas semana y media, Kristin deja carreteras colapsadas, cortes de luz, evacuaciones y servicios afectados, y vuelve a plantear una pregunta incómoda: si España está realmente preparada para gestionar emergencias cada vez más frecuentes.

España atraviesa un periodo de fenómenos meteorológicos extremos, con viento, nieve y lluvias intensas que ponen a prueba la capacidad de respuesta del país. La borrasca Kristin ha sido la primera de varias que afectarán a España en los próximos días, dejando incidencias graves y enseñanzas claras sobre la preparación ante emergencias.

Viento y nieve: carreteras y ciudades en alerta

Las rachas de viento superaron los 130 km/h en provincias como Almería, Jaén y Granada, arrancando árboles, volando señales y volcando camiones. La nieve, que llegó antes que el viento, ya había colapsado carreteras y dejado atrapadas a miles de personas.

En Madrid, el plan de emergencias no se activó hasta pasadas las primeras horas de la mañana, cuando muchas personas ya estaban atrapadas en la carretera y universidades como la Autónoma habían suspendido las clases. El transporte público también sufrió incidencias, y una pista del aeropuerto de Barajas tuvo que cerrar. Además, nueve parques de la ciudad permanecieron cerrados.

En las carreteras del norte, especialmente en las conexiones con Castilla y León, coches sin cadenas quedaron atravesados, provocando atascos de horas en la A6, mientras que solo los vehículos con cadenas pudieron circular por la A1 dirección Burgos.

Andalucía y Extremadura: colegios cerrados y evacuaciones

En Andalucía, la Junta lanzó alertas con antelación, y 77 colegios permanecieron cerrados. En Jaén, por riesgo de crecida de los ríos, se desalojó un residencial de 5.000 viviendas, mientras algunas zonas de la provincia quedaron inundadas. Almería estuvo en aviso rojo por viento de hasta 150 km/h, y en Granada lo peor se registró en la costa.

En Extremadura, las medidas preventivas también demostraron ser eficaces: 25 colegios afectados y más de 300 incidencias atendidas, gracias a las recomendaciones de evitar desplazamientos.

Fujiwhara: el curioso "baile" de las borrascas

Los meteorólogos explican que la intensidad de estas precipitaciones no se debe solo a Kristin. Se ha producido un fenómeno poco habitual llamado Fujiwhara, que ocurre cuando dos borrascas se encuentran a unos 1.000 km de distancia y comienzan a girar una alrededor de la otra.

En este caso, la borrasca Joseph, que afectó a España, y la borrasca Chandra, sobre Irlanda, se retroalimentaron entre sí, amplificando los vientos y lluvias en ambos territorios. Este "baile" explica parte de la fuerza de las precipitaciones que se han vivido estos días.

Kristin es solo la primera de varias borrascas que afectarán al país en los próximos días, un verdadero test de estrés para la preparación y respuesta ante fenómenos extremos. La lección está clara: aunque haya avisos con antelación, la coordinación y la previsión no siempre alcanzan a toda la población, y toda precaución sigue siendo poca.

