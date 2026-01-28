¿Qué permisos laborales tenemos como trabajadores si un temporal de nieve nos impide ir a trabajar?

El Estatuto de los Trabajadores recoge el derecho a reducir la jornada o modificarla en el caso de que la AEMET haya emitido un aviso naranja o rojo; circunstancias en las que nos encontramos este miércoles en buena parte de España. En el vídeo, todos los detalles.

Las fuertes nevadas, lluvias y rachas de viento de este miércoles están dejando serias complicaciones en las carreteras españolas, algo que imposibilita o que puede poner en peligro el desplazarse para ir a trabajar o para ir a los colegios.

Algunas comunidades como Andalucía o Extremadura han suspendido las clases y en Madrid, por ejemplo, la Consejería de Educación ha emitido un comunicado en el que recomienda que los alumnos y docentes que tengan problemas para llegar a los centros, permanezcan en sus domicilios.

¿Qué pasa cuando el temporal nos impide ir al trabajo o es peligroso desplazarse, aunque no haya aviso rojo de la AEMET? ¿Hay alguna ley que ampara, en este caso, a los trabajadores? ¿Se puede, por ejemplo, teletrabajar?

El Estatuto de los de los Trabajadores recoge el derecho a reducir la jornada o a modificarla jornada en el caso de que la AEMET haya emitido un aviso naranja o rojo, que son las circunstancias en las que nos encontramos hoy.

Además, hay cuatro días de permiso retribuidos por imposibilidad de acudir al trabajo hasta que desaparezcan esas circunstancias meteorológicas. En estos momentos de miércoles, tenemos avisos e incluso recomendación de no desplazarse, por ejemplo, en la ciudad de Madrid y en otros muchos lugares, por tanto, compete.

