Atrapados por la nieve en Madrid: así ha sembrado el caos la borrasca Kristin en plena hora punta

Las carreteras de Madrid han colapsado debido a la nevada provocada por la borrasca Kristin. El 112 activaba el plan de emergencias y pedía a la gente limitar sus desplazamientos.

Mucha gente se ha visto sorprendida por la copiosa nevada que ha cubierto Madrid de blanco. La borrasca Kristin ha sembrado el caos en la carretera en plena hora punta, donde se han visto coches parados en el arcén, cruzados en la carretera y atascos.

Una chica muestra como el autobús en el que iba montada se ha quedado parado en la carretera. "Tiene pinta de que va a ser para largo", señala. Luis Calero, por su parte, se ha quedado bloqueado en la M40, poco antes de la incorporación a la A1. "En este momento es una ratonera esta M40, nadie se mueve desde hace una media hora", indica el reportero.

Más compañeros de laSexta también han sufrido estos atascos, en su caso en la A6, entre Aravaca y Guadarrama debido a que algunos vehículos han derrapado y, al no llevar cadenas, han tenido que interrumpir el paso.

"Estamos parados en la M40 en dirección a San Sebastián de los Reyes, en Madrid", señala otro compañero, que ha podido ver un accidente. Finalmente, Calero, tras una hora parado en la carretera, ha podido comenzar a avanzar con su vehículo debido a la llegada de camiones y coches de emergencias.

