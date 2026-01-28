El 112 activa el Plan de Emergencias en Madrid por el temporal de nieve y pide evitar desplazamientos innecesarios

Los detalles La AEMET había activado la noche de este martes, la alerta amarilla por viento, lluvias y nieve en toda la región donde se esperan, para toda esta jornada del miércoles, nevadas y rachas de viento intensas.

En plena hora punta, en el arranque de la mañana, la nieve ha sorprendido a muchos ciudadanos de la Comunidad de Madrid que acudían a sus puestos de trabajo y llevaban a los pequeños al colegio. La AEMET había activado la alerta amarilla por viento, lluvias y nieve en toda la región donde se esperan, para toda esta jornada del miércoles, nevadas y rachas de viento intensas.

Un poco antes de las 08:00 horas, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) avisaba en X de la intensidad del temporal de nieve, especialmente en la zona norte y oeste de la región, activando la situación operativa 1 del Plan de Inclemencias Invernales, esto es, inclemencias invernales en las que es necesaria la intervención

"Mucha precaución en las carreteras; evita desplazamientos innecesarios y lleva cadenas en el vehículo", advertían los servicios de emergencias, añadiendo que las máquinas quitanieves ya estaban trabajando.

Igualmente, la DGT advertía de la situación de las carreteras en toda España señalando cómo las nieves afectaban ya a 75 carreteras, 6 de la red principal, y con una carretera intransitable: la A66 en Cáceres en la zona Elvas hacia Salamanca.

La autovía A-6 (Madrid-A Coruña) ha sido cortada al tráfico rodado la mañana de este miércoles entre Guadarrama y Aravaca debido a labores de limpieza de la vía por la copiosa nevada en la zona norte de la región, lo que está provocando que decenas de vehículos hayan quedado atrapados en la zona.

Según informa Tráfico, es obligatorio usar cadenas en:

A-1 Madrid en Somosierra y M-607 Colmenar Viejo

A-50 y AV-20 Ávila cap.

A-6 y AP-6 entre Las Rozas (Madrid) y Gudillos (Segovia)

Durante la mañana de este miércoles, las clases se iban suspendiendo en diferentes puntos de la región ante la dificulad de docentes y escolares de llegar a su lugar de trabajo. De este modo, por ejemplo, ayutamientos como el de Alpedrete suspendía, poco antes de las 09:00, las clases.

Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades se ha indicado a los directores de los centros educativos de las localidades afectadas que deben valorar la situación de acceso a sus instalaciones, primando siempre la seguridad. Los alumnos y docentes que tengan problemas para llegar a los centros deben permanecer en sus domicilios. Los colegios e institutos estarán abiertos para atender a aquellos escolares que ya estén en las instalaciones".

Por su parte, el delegado del Gobierno, D. Francisco Martín, mantiene un seguimiento permanente de la evolución meteorológica prevista asociada a la borrasca Joseph, en coordinación con los servicios de emergencias y protección civil, así como con los organismos técnicos de referencia.