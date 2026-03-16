La pelea de Frank Sinatra en un hotel de Torremolinos que confirmó su odio a Franco y que no gustó nada a España

¿Por qué es importante? El Archivo Histórico Provincial de Málaga ha desvelado una serie de documentos sobre la detención del cantante y actor estadounidense en la localidad malagueña durante el rodaje de 'El coronel Von Ryan'.

El Archivo Histórico Provincial de Málaga ha revelado documentos sobre la detención de Frank Sinatra en España en 1964. Durante el rodaje de 'El coronel Von Ryan' en Torremolinos, Sinatra se vio envuelto en una pelea en el hotel Pez Espada. La actriz cubana Ondina Canibano intentó fotografiarlo en una situación comprometedora, lo que desató un altercado. Sinatra, tras insultar a Franco, se refugió en su habitación, evitando a la policía. Los productores intervinieron para permitir que terminara su rodaje. Finalmente, Sinatra fue multado por no atender a los agentes y abandonó España, expresando su desdén por el régimen franquista.

El Archivo Histórico Provincial de Málaga ha desvelado una serie de documentos sobre la detención de Frank Sinatra en España. Era 1964 cuando el actor y cantante estadounidense se encontraba rodando una película. Entonces, terminó a puñetazos y en cosmisaria tras protagonizar una pelea en el hotel Pez Espada de Torremolinos. España se puso en su contra, por su política internacional.

En concreto, Sinatra se encontraba en la grabación de 'El coronel Von Ryan'. Al poco de llegar y en el bar del hotel mencionado, la actriz, cantante y montajista cubana Ondina Canibano. Y es que la artista había apalabrado con un fotógrafo acercarse a Sinatra, fingir algo de intimidad y entonces sacar la imagen. No obstante, Sinatra se dio cuenta de la jugada y sus guardaespaldas también derivando todo en un tremendo jaleo.

Ondina le lanza una copa a Sinatra, Sinatra la agarra, los guardaespaldas hacen los mismo con el fotógrafo mientras la cámara quedó destrozada. De esta manera, es como el cantante termina en el despacho del director del hotel, donde la tensión creció todavía más, después de que Sinatra viera el retrato oficial del dictador Francisco Franco.

Algo que no gusta nada al estadounidense, quien no dudó en insultar al caudillo y hasta escupir sobre la imagen. Ante ello, el director del hotel llama a la policía y Sinatra se encierra en su habitación de la que no quiere salir para hablar con los agentes que se habían acercado. A ojos del cantante, le estaban tratanto como si fuera un criminal, llegando, incluso a acusarles de pertenecer a la Gestapo.

Si bien la policía quería llevarse a Sinatra, no logra hacerlo al intervenir los productores. Mirando por su labor, negocian con los agentes para que les dieran dos o tres días, lo justo y necesario para rodar las escenas del actor en la película que estaban rodando. En este sentido, los productores argumentan que tienen el filme parado con 1.000 extras listos.

Los agentes, finalmente, ceden y Sinatra va a declarar cuando acaba su parte de la película. Tras ello, le multan con 25.000 pesetas, pero no por el incidente del hotel o por insultar a Franco, sino por no atender a los agentes en su momento. El artista se saca la billetera para pagar en dólares, pero no se lo aceptan y termina pagando en pesetas.

En ese momento, Sinatra toma un avión a Madrid y de Madrid se va a Nueva York diciendo, según apuntan algunos: "Nunca volveré a este maldito país". Una frase a la que, según otros, añadió que por ser tierra gobernada por fascistas. Tal era su desprecio al régimen franquista que le envió un telegrama a Franco, con motivo de los 25 años del fin de la guerra. "Felicidades, muérase", fue el mensaje.

Un episodio en el que la España de la época se posición a favor de la policía y muy en contra de Sinatra. De hecho, según cuenta la policía, la gente recordaba y mencionaba el buque español 'Sierra de Aránzazu', el cual por aquellas fechas comerciaba con Cuba y fue atacado por lanchas de comandos anticastristas financiados por Estados Unidos (EEUU). Un ataque en el que hubo tres muertos y que ayudó a que la pelea de Sinatra en Torremolinos gustara menos a los españoles.

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