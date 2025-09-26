La guerra psicológica de Netanyahu: panfletos para desmoralizar, desinformar y terminar con la vida de cientos de civiles en Gaza

Los detalles Israel lleva años utilizando las armas silenciosas en forma de panfletos. Ya se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial para desmoralizar y, sobre todo, desinformar a la población civil. La diferencia es que ahora Netanyahu va más allá: esos panfletos han terminado con la vida de cientos de civiles.

En un acto de guerra psicológica, Netanyahu ha obligado a los gazatíes a escuchar su discurso en la ONU, utilizando altavoces y móviles en Gaza. Argumentó que quería que los rehenes lo escucharan, pero su justificación fue criticada por la oposición israelí. Esta estrategia no es nueva; Israel ha empleado tácticas similares para desmoralizar a la población civil, como panfletos engañosos que han causado numerosas muertes. Además, se utilizan mensajes amenazantes y versículos del Corán para infundir miedo. Estas tácticas buscan aislar y desgastar mentalmente a los habitantes de Gaza, incrementando su sensación de abandono y peligro constante.

Tras meses aislados, los gazatíes han sido obligados a escuchar una voz del exterior: la del hombre que los está masacrando. Netanyahu les ha obligado a escuchar su discurso en la ONU. No solo por los altavoces que su Ejército instalaba este viernes. Además, la inteligencia israelí ha hecho que el discurso sonase también por los móviles que aún funcionan en Gaza.

La excusa de Netanyahu para hacer esto es que quería que los rehenes pudieran escucharle. Un argumento que no ha convencido al líder de la oposición israelí que ha calificado la idea de "locura megalómana impropia de un país democrático". Sin duda, es un paso más de la guerra psicológica de Netanyahu.

Desmoralizar y desinformar

Israel lleva años utilizándola en la Franja de Gaza y su técnica cada vez es más sofisticada ycruel. No es nuevo que esas armas silenciosas lluevan del cielo en forma de panfletos. Ya se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial para desmoralizar y, sobre todo, desinformar a la población civil. La diferencia es que ahora Netanyahu va más allá: esos panfletos han terminado con la vida de cientos de civiles.

En junio de 2024 esos panfletos aseguraban que el campo de refugiados del sur de Gaza era zona segura, a donde debían acudir los "evacuados". La realidad es que ahí hubo más de 90 muertos. El pasado mes de mayo hubo 36 víctimas en una escuela para refugiados, uno de los lugares a los que recomendaban ir los panfletos de la guerra psicológica.

El miedo como enemigo

Pero las amenazas constantes de Israel también caen del cielo. Si nos fijamos en estos mensajes que el Ejercito israelí ha hecho llegar a la población civil, advertían entonces de que Rafah era solo el principio. Quedó reducida a escombros en mayo de 2024. También utilizan las escrituras como arma psicológica. Usan versículos del Corán para advertir de lo que le pertenece al pueblo de Israel porque lo dice su dios.

Y todo esto lo utilizan para infundir miedo, terror psicológico. Otra de las armas silenciosas que Netanyahu utiliza en Gaza. Como los puntos de distribución de comida. Ha habido 92 personas asesinadas por ir al lugar donde se les prometió comida. A ellos los mataron, dicen las Fuerzas israelíes, por montar escándalo en esas colas del hambre. Por esos empujones por conseguir algo de alimento, llevarse comida a la boca... Una trampa mortal en Gaza.

Lo que nos lleva a otro de los ejemplos de esta guerra psicológica: sin cobertura, aislados. No solo que nadie sepa del genocidio, sino que los supervivientes sientan que están solos ante el peligro. Desgastarlos también mentalmente, hacerlos sentir como si a nadie les importase. Aunque eso Israel cada vez lo tiene más difícil.

