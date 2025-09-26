De Radiohead a los Rolling Stones pasando por Rod Stewart: los grupos que han sido demandados por plagiar otras canciones

Los detalles Uno de los artistas del grupo español Angelslang ha anunciado que ha interpuesto una demanda contra el grupo liderado por Mick Jagger por plagiar supuestamente uno de sus temas en Living in a Ghost Town .

Los Rolling Stones, icónicos en la historia musical, enfrentan una polémica tras ser acusados de plagio por Angelslang, quienes aseguran que "Living in a Ghost Town" se asemeja a uno de sus temas. Esta situación no es nueva en la industria musical. Rod Stewart, por ejemplo, admitió que "Do You Think I'm Sexy?" tenía similitudes con "Taj Mahal" de Jorge Ben, lo que llevó a un acuerdo y donaciones a Unicef. Radiohead también enfrentó acusaciones de plagio con "Creep", similar a un tema de The Hollies, y Lana del Rey llegó a un acuerdo con ellos por "Get Free". Además, la banda sonora de "Cazafantasmas" pagó una compensación millonaria a Huey Lewis por similitudes melódicas.

Los Rolling Stones supusieron un antes y un después en la historia de la música, convirtiéndose en uno de los grupos más escuchados y conocidos del panorama musical. Sin embargo, ahora están inmersos en una polémica de lo más sorprendente, tal y como se ha analizado en laSexta Clave de la mano de José María Rivero, estos habrían plagiado un tema de otra banda.

El líder del grupo español Angelslang ha anunciado que ha interpuesto una demanda contra la banda liderada por Mick Jagger por plagiar supuestamente uno de sus temas en Living in a Ghost Town.

Esta no es la primera vez que aflora una polémica de esta índole y es que diferentes bandas y cantantes han denunciado a otros compañeros de oficio por el mismo motivo: el plagio.

Do you think im sexy? es otro de los éxitos que nos recuerdan a otra canción, en este caso, al tema brasileño Taj Majal, de Jorge Ben. Un cierto parecido que se realizó de manera totalmente "inconsciente", reveló Rod Stewart, a quien se le pegó la melodía tras visitar Brasil. Por ese motivo, acordó incluir al autor del tema original y donar lo ganado a Unicef.

De 'Creep' a los 'Cazafantasmas'

Una de las canciones más exitosas de los 90 fue Creep, de Radiohead, cuya sintonía recuerda a un tema de The Hollies. Al considerar en esta situación plagio, los integrantes de Radiohead incluyeron al autor en sus derechos y este terminó cobrando una parte.

Años después fue la aclamada artista Lana del Rey con su Get Free quien se vio inmersa en la misma polémica, motivo por el que el grupo que lanzó Creep en 1992 amenazó con recurrir a la Justicia. Finalmente, ambos alcanzaron un desconocido acuerdo.

Asimismo, uno de los grandes temas de los 80 y banda sonora de la mítica película Cazafantasmas tuvo que pagar cinco millones de dólares del momento (el equivalente a 13 millones de dólares en la actualidad) al músico estadounidense Huey Lewis por una melodía que tenía un cierto parecido.

