A Trump le sale mal el plan: la ONU vuelve a tener peso tras meses desprestigiándola y quitándole la financiación

Este viernes es el cuarto día en el que todos los ojos están puestos en la ONU. Y eso a pesar de Trump, quien lleva meses desprestigiándola y quitándole la financiación. Pero ese interés por terminar con la ONU le está saliendo al revés.

El discurso del líder palestino, Mahmud Abbas, ha sido uno de los momentos clave, y eso pese a que Trump le prohibió la entrada en el país. La ONU sigue atravesando una crisis: no tiene la fuerza de los años 60, pero al menos ha recuperado el foco. Todos los ojos están puestos en ella y en eso ha sido clave Trump y sus críticas.

El plan de Trump para acabar con la ONU es dejarla sin dinero. Sin ir más lejos, se lo dijo en la cara a todos los líderes mundiales. "¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas?", preguntó Trump. Porque para el republicano, la ONU y su Gobierno son antagónicos, porque al final, la ONU es eso, una Organización de Naciones Unidas, y al presidente estadounidense ese multilateralismo no le interesa. Él apuesta por la bilateralidad, solucionar los problemas gracias a sus relaciones personales y su influencia sobre otros países.

Pero si la ONU desaparece las consecuencias serían graves: nos situaríamos ante un mundo sin reglas donde las naciones más poderosas (China, Rusia, Estados Unidos) podrían campar a sus anchas. Volvería la ley del más fuerte. Y no solo eso, la importancia de la ONU en la erradicación de enfermedades infecciosas y prevención han sido básicas para los países en desarrollo.

