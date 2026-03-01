Israel lanza más de 2.000 bombas en el "corazón de Teherán": "La ofensiva va a ser mayor en los próximos días"

¿Qué está pasando? La campaña hebrea en el país persa está siendo, de momento, un paseo. Han desplegado más de 700 cazas sin que ninguno haya sido derribado y los proyectiles caen cada vez más cerca de la población.

Bombas. Bombas resonando como truenos una detrás de otra. Así ha sido el día en Teherán. Así ha sido el día después en la capital de Irán después de ese ataque conjunto de Israel y de EEUU. Después de la muerte del líder supremo Ali Jamenei. Después de una jornada que ha tenido su continuación con explosión tras explosión en una ciudad que cada vez ve más cerca el fuego.

Que cada vez ve más próximos de sus hogares esos misiles que hasta ahora veían más bien lejos. Porque la población iraní cada vez tiene más cerca esas columnas de humo. Porque Israel está desplegando toda su fuerza en Teherán.

"Nuestro Ejército está atacando el corazón de Teherán con cada vez más intensidad. Va a ser mayor en los próximos días", ha avisado Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Y sí, así está siendo. Así lo han demostrado los cazas israelíes atacando los cuarteles del régimen iraní que, en cuestión de minutos, acaban convertidos en escombros.

Masud Pezeshkian, presidente de Irán, ha clamado venganza contra Israel y EEUU, afirmando que les van a dejar "sin esperanzas en sus malvados planes". Sin embargo, la campaña parece ser un paseo para Israel.

Han sido 2.000 bombas y misiles en 700 vuelos. Todo, sin que hayan derribado uno solo. Entre sus objetivos, la sede de la televisión iraní.

En total, al menos 200 fallecidos según dice la Media Luna Roja. La mayor parte ha sido en un colegio de niñas, donde ha habido 153 muertos. Casi todos eran estudiantes.

