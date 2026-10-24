Del Val: "No puedo tener demasiado respeto a los sindicatos que subiéndose a lo de la vivienda se convoca una huelga general"

El escritor ha afirmado que "hay muchísimas razones para protestar desde hace bastantes años, pero es ahora cuando hay una huelga general", coincidiendo con las elecciones.

Juan del Val ha afirmado en La Roca que "hay muchísimas razones para hacer manifestaciones y para protestar desde hace bastantes años", a lo que ha añadido que, sin embargo, es "ahora cuando hay una huelga general".

"Lamentablemente, yo no le puedo tener demasiado respeto a los sindicatos, que ahora, subiéndose a lo de la vivienda, se convoca a una huelga general como si no hubiera habido motivos antes", ha expresado el escritor, quien ha destacado que "los salarios son lo que son desde hace un montón de tiempo". "Yo creo que los sindicatos han estado absolutamente parados hasta que se les ha dicho, vamos adelante", ha concluido.

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