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"Un poquito..."

Los tertulianos de La Roca desvelan cuánto han engordado tras los excesos del verano

Los excesos del verano han pasado factura a algunos de los integrantes del programa.

Los tertulianos de La Roca desvelan cuánto han engordado tras los excesos del verano

Tras cometer excesos durante el verano, toca la vuelta a la rutina, pero ello implica en ocasiones hacerlo con algún kilo de más. Por ello, muchos apuestan por un 'détox veraniego', algo que Pablo Ojeda pide no confiar.

"Si tú sospechas que estás intoxicada y quieres un détox, ve al hospital. Tenemos unos organillos como los pulmones o el hígado que suelen funcionar. Es muy normal que no solo por los excesos, sino también por los cambios de temperatura, que nuestro cuerpo aumente un poco de peso durante el verano", ha comentado el nutricionista.

Tras ello, Juan del Val se ha atrevido a desvelar cuánto peso ha ganado tras el verano: "Me he pesado esta mañana. Tres más que cuando empezó el verano".

En cambio, tanto Berni Barrachina como Sara Ramos aseguran estar igual que al principio de las vacaciones. Eso sí, Nuria Roca ha reconocido que "un poquito" de peso también ha ganado.

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