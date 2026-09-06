Gonzo desvela por qué ha elegido la historia de Rita Barberá para estrenar la nueva temporada de Salvados: "Es muy humana"

El periodista ha aseverado que la historia de la exalcaldesa "es un retrato del poder y de todas las personas y de cómo se suele portar la gente en torno a personas con poder" tanto al tenerlo como al abandonarlo.

Salvados estrena este domingo temporada narrando la historia de Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, y Gonzo ha pasado por La Roca para explicar por qué ha escogido este capítulo para comenzar el curso.

"A nosotros lo que nos ha gustado y lo que nos ha animado a hacer una entrega doble y que sea el programa de estreno es que es un retrato del poder y de todas las personas y de cómo se suele portar la gente en torno a personas con poder cuando lo tienen y luego cuando lo pierden", ha comentado.

El periodista ha señalado que a la exalcaldesa "se le acercó mucha gente cuando era el sol que más calentaba y luego se escapaba la gente de ella como si fuera un sol que quemaba": "Y eso a una persona acostumbrada al poder, a la admiración, a la adulación, a poder decidir quién estaba en no solo en el Ayuntamiento, sino en la política valenciana, que de repente nadie le hiciese caso fue algo que terminó por hacerle mucho daño".

"Es una historia muy, muy humana que nos recuerda que la política, a veces está de espaldas a la humanidad", ha añadido.

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