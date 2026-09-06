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Pilar Vidal, a Nuria Roca: "Pedí que me pusieras a un tío bueno al lado, no a tu marido"

Juan del Val ha acudido este domingo al programa por primera vez esta temporada y ha asegurado no sentirse muy bienvenido.

Pilar Vidal, a Nuria Roca: "Pedí que me pusieras a un tío bueno al lado, no a tu marido"

Juan del Val acude habitualmente los sábados a La Roca. No obstante, no ha sido así esta semana ya que el escritor ha venido en el programa del domingo tras sus vacaciones y ha afirmado no sentirse muy "bienvenido".

"No me he sentido demasiado bienvenido. Pilar (Vidal) me ha dicho 'joder, no vuelvas más los domingos", ha desvelado el escritor.

Tras escuchar tal afirmación, Nuria Roca le ha preguntado a la colaboradora si realmente había dicho eso.

"Pero porque yo pedí que me pusieras a un tío bueno al lado, no a tu marido. Si esto es lo que me va a tocar todos los domingos...", ha reafirmado Vidal. "Tú aprovecha", le ha acabado respondiendo la presentadora.

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