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La reacción de Juan del Val a la surrealista rueda de prensa de Adama Traoré y su "básicamente": "Está siendo una estrella"

El escritor ha defendido al futbolista tras su viral rueda de prensa donde repitió hasta 85 veces 'básicamente'.

La reacción de Juan del Val a la surrealista rueda de prensa de Adama Traoré y su "básicamente": "Está siendo una estrella"

Adama Traoré es nuevo jugador del Deportivo. Y, en la rueda de prensa de su presentación, el jugador se ha vuelto viral por repetir hasta en 85 ocasiones la palabra 'básicamente'.

"Estas coletillas que casi todas las personas jóvenes tienen permanentemente. Estamos hablando de 'en plan', pero también 'básicamente', 'me renta', 'literal', '100%'. Esto son muletillas de gente joven. Es como algo que te da seguridad", ha señalado Juan del Val en La Roca.

Ahora bien, Pilar Vidal también ha valorado al futbolista: "Tengo una amiga que es del Dépor y me dice 'básicamente este futbolista es malísimo. Ayer se marcó en propia puerta y casi nos jode el partido".

"Todo lo contrario, está siendo una estrella", ha replicado el escritor.

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