Tania Sánchez, sobre los diagnósticos tardíos de cáncer de mama: "Es la explicación práctica de dónde va nuestro dinero y qué pasa cuando no hay"

Tania Sánchez reflexiona en este vídeo sobre los diagnósticos tardíos de cáncer de mama a 2.000 mujeres en Andalucía y pide preguntar a los profesionales "si se han tomado decisiones para ahorrarse un poco de dinero".

Hoy la Junta de Andalucía ha cifrado en 2.000 las mujeres a las que nadie llamó después de un resultado dudoso en el cribado del cáncer de mama en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Tras escuchar a las víctimas y a los políticos, que "por lo menos han mostrado sensibilidad", Tania Sánchez asegura en el vídeo sobre estas líneas que se imagina "lo que diría la presidenta Ayuso si pasase esto".

Además, señala que "no hemos escuchado a los profesionales", pues considera "bastante inverosímil" que "el protocolo de la Junta de Andalucía sea contrario a la ley de atención al paciente, que obliga a dar información a las personas de lo que le sucede".

La colaboradora de Más Vale Tarde considera que hay que saber si los profesionales "tienen personal suficiente, si ese servicio lo siguen gestionando igual ahora que hace tres años, cuando no pasaba" y si "se han tomado decisiones para ahorrarse un poco de dinero".

En este sentido, recuerda que la Junta de Andalucía, desde que la gobierna Moreno Bonilla "presume de reducir impuestos" y hace una reflexión: "Esta esa la explicación práctica de dónde va nuestro dinero y, cuando no lo hay, lo que sucede".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.