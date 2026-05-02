Juan del Val: "Pedro Sánchez ha utilizado mucho a Ayuso y a ella le ha venido de maravilla el 'antisanchismo'; han creado dos trincheras"

El escritor considera que ambos "han creado dos trincheras de manera equidistante" y cree que "los dos son responsables" de ello, ya que, según ha dicho, han sacado "beneficio electoral en la confrontación con el otro".

Juan del Val ha hablado en La Roca sobre Pedro Sánchez y Ayuso en La Roca y ha afirmado que el presidente del Gobierno "ha utilizado a Ayuso mucho, la ha enumerado sistemáticamente en el Congreso de los Diputados", mientras que considera que "a Ayuso le ha venido de maravilla el 'antisanchismo".

"Ambos han creado dos trincheras de manera equidistante y creo que los dos son responsables porque los dos han sentido beneficio electoral en la confrontación con el otro", ha manifestado el escritor, tras lo que ha subrayado que "durante un par de años, el líder de la oposición no fue Feijóo, sino Ayuso, tanto por Ayuso como por Pedro Sánchez, que era a la que verdaderamente se refería constantemente"

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