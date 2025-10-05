Sor Lucía Caram, sobre la Flotilla de la Libertad: "No creo que hubiera ido porque no era algo para llevar ayuda humanitaria"

Sor Lucía Caram ha analizado en La Roca la situación en Gaza y la reciente detención de miembros de la Flotilla de la Libertad. La monja dominica también ha expresado su opinión sobre el posible embargo de armas a Israel que debatirá el Congreso.

En este vídeo de La Roca, Sor Lucía Caram explica si habría formado parte o no de la tripulación de la Flotilla de la Libertad, en la que algunos de sus miembros fueron detenidos por Israel hace unos días.

"Soy muy reivindicativa, pero no creo que hubiera ido en la flotilla porque creo que no era algo para llevar ayuda humanitaria, sino para poner el foco en el drama que se está viviendo en la Franja de Gaza", comenta la religiosa.

Asimismo, lamenta que los titulares se centren ahora solo en lo ocurrido con las tripulaciones, cuando "lo realmente importante es lo que está pasando en la Franja de Gaza".

Por otro lado, Sor Lucía opina sobre la aprobación por parte del Gobierno de España del embargo de armas a Israel, que se votará el próximo martes en el Congreso de los Diputados.

"Podemos caer en un error, aquí hay mucha gente de la comunidad judía que están en Israel y muchas empresas, trabajadores y familias que están en contra de lo que está haciendo su Gobierno y que un embargo absoluto puede crear un antisemitismo y penalizar a mucha gente que es víctima de su propio negocio", reflexiona Caram.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.