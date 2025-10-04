Al menos un muerto y 30 heridos tras un ataque ruso en una estación de tren de Sumi, Ucrania

¿Qué están diciendo? "El enemigo golpeó deliberadamente la infraestructura civil, impactando contra un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Shostka y Kyiv", ha denunciado la Administración Regional en un mensaje de Telegram.

Rusia atacó este sábado con drones una estación de tren en la localidad de Shostka, en la región ucraniana de Sumi (noroeste), y causó al menos un muerto y 30 heridos, según han denunciado la Administración Regional Militar y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"El enemigo golpeó deliberadamente la infraestructura civil, impactando contra un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Shostka y Kyiv", ha señalado la Administración Regional en un mensaje de Telegram.

El jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Grigórov, ha declarado que en el momento del ataque había decenas de personas en el lugar, y que después de la primera explosión, un dron sobrevoló la estación, impidiendo las labores de rescate. Momentos después, los rusos lanzaron un segundo ataque.

Por su parte, la Fiscalía de Sumi ha indicado que en uno de los vagones alcanzados se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 71 años.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha lamentado el "salvaje" ataque en su perfil de la red social X, donde también ha apuntado que al menos 30 personas fueron heridas. De ellas, ocho fueron trasladadas a centros médicos, y uno se encuentra en cuidados intensivos en estado grave. Además, entre los heridos hay tres niños de 8, 11 y 14 años. El mayor se encuentra en estado de moderada gravedad.

"Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles, y esto es un terror que el mundo no debe ignorar. Cada día Rusia quita vidas, y solo la fuerza puede hacer que se detengan", ha defendido Zelenski, quien ha instado a Europa y a EEUU a pasar de las palabras sobre nuevas sanciones a Rusia a "acciones contundentes".

España condena el "brutal" ataque ruso

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado el "brutal" ataque ruso contra la estación de Shostka.

"Es un nuevo y brutal caso de la violencia indiscriminada que Rusia emplea contra objetivos civiles", ha lamentado Albares en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, donde ha añadido: "Estamos con Ucrania, resueltos a aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a esta barbarie".

