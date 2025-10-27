Silvia Taulés "hace de Juan del Val" al dar su polémica opinión sobre los fans descontentos de La Oreja de Van Gogh: "A lo mejor son tres señores"

"Voy a decir algo que a lo mejor se me tiran todos encima: ¿Quiénes son los fans? Porque las entradas de los conciertos están volando", comenta Silvia Taulés en La Roca sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh.

Nuria Roca pregunta a Silvia Taulés acerca de los presuntos fans descontentos con La Oreja de Van Gogh a los que no les ha sentado bien la estrategia de comunicación del grupo para anunciar el regreso de Amaia Montero tras la marcha (forzada) de Leire Martínez hace ya un año. La periodista desvela que no tiene tan claro si estos supuestos fans son tantos como pudiera parecer por los titulares que acaparan.

"Voy a decir algo que a lo mejor se me tiran todos encima. Voy a hacer de Juan del Val: ¿Quiénes son los fans? Porque las entradas de los conciertos están volando. A lo mejor son tres señores", reflexiona Taulés en La Roca.

Mientras tanto, Amaia protagoniza portadas de revistas con un look que quizá no sea el más elegante de su fondo de armario, pero que posiblemente figurará entre los más caros. "5.000 euros", ha calculado Cristina Plaza. "El neceser son 3.500. El abrigo son 500, las zapatillas, 900, y las gafas, 500", detalla.

"Te voy a decir una cosa: se va a quemar con el cigarro el plumas", se teme Juan del Val. "Lo que más me ha molestado a mí es que fume", sentencia Berni Barrachina. "Es cantante, se tiene que cuidar la voz", insiste.

