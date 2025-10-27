Esperanza Aguirre: "Me alegro que haya dimitido la consejera, las responsabilidades no tienen que ser penales, tienen que ser políticas"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid habló en La Roca sobre el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, compartiendo su experiencia personal y recordando la importancia de la detección temprana de esta enfermedad.

Esperanza Aguirre visitó el plató de La Roca para conversar con Nuria Roca sobre los problemas en los cribados de cáncer de mama en la sanidad andaluza. "Como víctima que he sido del cáncer de mama, entiendo a estas mujeres", arrancó su intervención Aguirre, quien se mostró cercana con las mujeres afectadas.

"Me alegro de que haya dimitido la consejera; las responsabilidades no tienen que ser penales, tienen que ser políticas", señaló la política, reconociendo que "es una desgracia espantosa para quien les ha tocado".

"Yo llegué tarde a mi cáncer", contó Aguirre. Fue en 2011, durante una revisión rutinaria, cuando su médico detectó una anomalía que no coincidía con las mamografías de 2008. La expresidenta de la Comunidad de Madrid pidió entonces revisar las pruebas de 2009 y 2010, pero no existían, ya que no había acudido a realizarlas: "Lo que quiero decir es que el tiempo es muy importante y, a pesar de eso, aquí estoy yo. En mi caso fue dos años más tarde de lo que podía haber sido".

Nuria Roca, por su parte, enfatizó en el "trabajo pedagógico" a partir de ahora para "recuperar la confianza en el sistema sanitario". "Lo importante es que se hagan los cribados y lo que justamente va a hacer esto es retomar esa confianza. Todas las cosas en política nos pasan factura, pero estoy convencida de que los andaluces saben que no ha habido ninguna voluntad por parte del Gobierno y que ha habido un fallo y ha tenido una consecuencia política. Y si hay alguien más involucrado, dimitirá también", concluyó Aguirre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.