"¿Van a cantar las canciones de Leire?": el vídeo de 'La Pija y la Quinqui' sobre la nueva gira de la Oreja de Van Gogh con Amaia Montero

Una vez más, 'La Pija y la Quinqui' representan a toda una generación con sus ácidos y acertados comentarios. En esta ocasión, plantean una duda que se está preguntando toda España acerca del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh.

Sin Leire Martínez ni Pablo Benegas, pero con Amaia Montero. Así es como se presenta esta nueva gira de La Oreja de Van Gogh que ya ha agotado todas las entradas a la venta. Y eso que aún hay muchas dudas que responder acerca de lo que ocurrirá sobre el escenario.

En Aruser@s siguen con esta incertidumbre y mientras, se hacen eco de esta pregunta que lanzan 'La Pija y la Quinqui' en su pódcast. "¿En el tour van a cantar las canciones de Leire? ¿Van a poder cantar 'El último vals'?", quiere saber Carlos Peguer, aunque Mariang se muestra reacia siquiera a plantearse cuestiones. "Soy 'negacionista' de La Oreja de Van Gogh. Me la pela", asegura.

En el plató del programa de laSexta conducido por Alfonso Arús, Tatiana Arús nos recuerda que algunos seguidores de la banda se han dado de baja del club de fans para sumarse al de Leire Martínez en solitario. "Es cierto que Leire sí que cantó temas de Amaia", apunta María Moya, aunque Òscar Broc tiene "dudas de que Amaia quiera cantar algún tema de Leire después de cómo ha acabado todo".

"¿Y Andy puede llegar a cantar algún tema de Lucas?", pregunta el presentador, enganchadísimo al 'otro culebrón' que arrasa estos días.

