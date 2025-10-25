Silvia Taulés analiza la reacción del rey ante las palabras de la princesa Leonor: "Se le cae la baba"

En los Premios Princesa de Asturias, la princesa Leonor rindió un pequeño homenaje a sus padres durante su discurso. Su comentario sobre generaciones provocó la sonrisa del rey Felipe VI y emocionó a quienes presenciaron el acto.

Ayer se celebraron los Premios Princesa de Asturias, donde la heredera al trono hizo un guiño a sus padres durante su discurso. "Aún siendo de la Generación Z, soy hija de una X y un 'Boomer'", comentó la princesa Leonor.

El comentario emocionó al rey Felipe VI, que se le vio esbozar una pequeña sonrisa al escuchar esas palabras.

"Qué bonito todo, qué emocionante. A mí me emocionó el discurso de la princesa Leonor", comenta Nuria Roca. "Bueno... como se le cae la baba al rey, ¿no? Se le cae la baba, que es una cosa", añade Silvia Taulés en el plató de La Roca.

Por su parte, Juan del Val señala que, por la reacción del monarca, "daba la sensación de que no conocía esa parte del discurso".

