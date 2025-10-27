Nacho García, a Nuria Roca cuando le regaña por no ver La Roca en su único día libre: "Descansar es no saber nada de vosotros"

Nuria Roca quiere saber qué harán sus colaboradores en su día libre y Nacho García asegura que no va a ver el programa, por mucho que quiera a sus compañeros. La presentadora se enfada y él le contesta de esta desternillante manera.

"¿Qué vais a hacer mañana que no venís a La Roca?", pregunta con genuina curiosidad Nuria Roca a los colaboradores Nacho García y Cristina Plaza. "Yo voy a descansar", dice con contundencia el humorista para después buscar su cámara y decir directamente que no va a ver el programa. "Yo no, porque ya trabajo aquí. Entonces, el día que descanso, tengo que desconectar", explica ante las caras de enfado de quienes le rodean.

La tertuliana presume de que ella sí que va a poner laSexta para ver a sus compañeros. "Nuria, yo voy a ser tu favorita", dice intentando ganarse a la jefa. Dando pequeños golpes en la mesa, Juan del Val alardea de que él también va a estar pegado a la tele desde las 15:30 h hasta las 20 h. "No falto ni un minuto", recalca.

"Nacho, para ti, ¿qué es descansar? ¿Dormir?", le interroga Berni Barrachina. "Para mí, descansar, entre otras cosas, es no ver ni hacer nada que tenga que ver con trabajo. #SaludMental. Por muy amigos que seamos y por mucho que os quiera, descansar es no saber nada de vosotros".

Nuria Roca le advierte de lo que piensa hacer para no dejarle tranquilo: "En cada pausa publicitaria te voy a mandar un mensaje".

