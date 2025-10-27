Isabel Preysler publica en sus memorias las cartas que le envió Mario Vargas Llosa: "Desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos..."

Nuria Roca, Silvia Taulés y los colaboradores de La Roca analizan en profundidad el contenido del libro de Isabel Preysler que recoge sus memorias. Entre los pasajes más controvertidos se encuentran los de las cartas que el mandó Mario Vargas Llosa.

Isabel Preysler ha provocado un auténtico terremoto en el mundo de la prensa de sociedad con la publicación de sus memorias, en las que dedica un apartado muy especial a su último amor: Mario Vargas Llosa. La socialité no ha dudado a la hora de reproducir las cartas que el escritor le enviaba. "Me parece que hace un siglo desde la última vez que te tuve desnuda entre mis brazos. Esta noche me reuniré contigo y te diré cosas dulces al oído mientras te hago el amor", escribió el premio Nobel de literatura en un fragmento de esta misiva de la que se hace eco también La Roca.

La madre de Tamara Falcó no duda en publicar también el escrito con el que ella puso punto y final a su relación y asegura que lo hace para aclarar toda la verdad sobre su relación. Su objetivo final es demostrar que Vargas Llosa no era infeliz con ella, como aseguran muchas personas de su entorno.

En el plató del programa de laSexta, Silvia Taulés se pregunta si "hacía falta" publicar las cartas. "Me da la sensación de que este libro es para explicarse, rendir cuentas, vengarse y justificar muchas de las cosas que ha hecho en su vida", reflexiona la periodista. "La veo muy atada, no creo que sea una biografía que sea escrita con la libertad de una persona que pasa de lo que digan de ella", añade.

Juan del Val defiende a la socialité: "Ella ha hecho unas memorias que creo que son sinceras, que me cuentan que están muy bien escritas y está contando cosas comprometidas". "Yo tengo una duda, ¿es legal publicar las cartas?", se pregunta Nacho García. "Sea legal o no, me parece de mal gusto compartirlo", asevera. Del Val asegura que "legal, es". "Si yo te mando a ti una carta, la carta es tuya", dice como ejemplo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.