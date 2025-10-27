La observación de Juan del Val al look de 5.000 euros de Amaia Montero: "Se va a quemar el plumas con el cigarro"

Amaia Montero no deja de acaparar las portadas de todas las revistas tras su regreso a La Oreja de Van Gogh, como esta que publica Diez Minutos y que analiza La Roca. Aunque pueda parecer mentira, el look que luce cuesta más de 5.000 euros.

"Voy a decir algo que a lo mejor se me tiran todos encima. Voy a hacer de Juan del Val: ¿Quiénes son los fans? Porque las entradas de los conciertos están volando. A lo mejor son tres señores", protesta Silvia Taulés en La Roca acerca de esos supuestos (y numerosos) fans que han puesto el grito en el cielo tras el regreso de Amaia Montero y la controvertida partida de Leire Martínez del grupo.

Mientras tanto, Amaia Montero es portada de revista... aunque no precisamente con fotografías de estudio. En Diez Minutos han cazado a la cantante en chándal por la calle, con un look que Cristina Plaza critica en el programa de laSexta. "Es muy caro, 5.000 euros. Tú ves eso y dices, va feísima, pero ¿tú sabes el dinero que lleva ahí?", reflexiona.

"El neceser son 3.500. El abrigo son 500, las zapatillas, 900, y las gafas, 500", calcula la colaboradora. "Te digo una cosa: si lo lleva es porque puede llevarlo", intenta defender Nuria Roca. "Puede comprarlo", le rectifica Taulés. "El problema es la combinación", apunta Berni Barrachina.

Juan del Val, por su parte, se fija en un detalle que parece pasar por alto el resto de tertulianos: "Se va a quemar el plumas con el cigarro". Y eso, precisamente, es lo que más decepciona a Berni. "Lo que más me ha molestado es que fume. Es cantante y tiene que cuidarse la voz", defiende.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.