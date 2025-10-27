Juan del Val, tras el cartel de la universidad que avisa de que no atiende a padres: "Se les llama helicóptero por no decir impresentables"

"Cuando hay un cartel, pregúntate qué ha pasado para llegar a esto", comenta Berni Barrachina tras ver el cartel de una universidad española en el que se advierte de que no se atiende a los padres. Juan del Val hace una reflexión al respecto.

Esta semana, Juan del Val ha conseguido dejar de admirar su Premio Planeta durante unos minutos para centrarse en esta noticia que tanta polémica ha generado. El colaborador de La Roca se ha visto sorprendido por el cartel de una universidad de Granada que advierte de que no se va a atender a los padres de los alumnos, quienes, por supuesto, son todos mayores de edad.

Y es que, tal y como comenta Berni Barrachina, si ese cartel está ahí, es por algo. "Estamos hablando de padres que van con su hijo que tiene 22 años a decirle al profesor que qué pasa. A estos se les llama padres helicóptero por no llamarles impresentables directamente", afirma indignado.

"Qué vergüenza que tú estés en la universidad y vaya tu padre a reclamar a las tutorías que en un examen no te ha puesto la nota que te corresponde", analiza Nuria Roca. Del Val, que ha comentado este tema antes del programa, se ha encontrado con el testimonio de una profesora. "Nos ha contado que es verdad que van muchos padres de gente muy mayor de edad", desvela.

"Esto viene de una generación de padres, que empieza con la mía, que quiere estar en todas partes. Son los padres que son muy pesados", asegura. Nacho García pone "el tope" en la universidad para que mamá y papá te acompañen a quejarte de algo y Barrachina cree que este tipo de actitudes estará más presente en las universidades privadas.

