Silvia Taúles habla de la separación de Telma Ortiz y Gavin Bonnar: "Toda la familia de ella está muy contenta"

En los últimos días, Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, ha sido noticia por un supuesto desahucio. La periodista Silvia Taúles aclara en La Roca que la realidad es diferente y que la situación afectaría en realidad a su expareja, Gavin Bonnar.

En los últimos días, la hermana de la reina Letizia, Telma Ortiz, ha sido foco de numerosos titulares. Según publicaba la revista 'Lecturas', Telma podría estar en pleno proceso de desahucio, pues llevaría sin pagar el alquiler desde hace seis meses.

Desde La Roca, la periodista Silvia Taúles explica la que sería la verdadera situación de la tía de la princesa Leonor. "Telma se separa hace de Gavin Bonnar hace un año, ella abandona la casa familiar y se va a vivir a casa de su padre", comenta Taúles.

Asimismo, añade que el matrimonio ha vivido "episodios duros de separación" y que "no hacían buena pareja". "Toda la familia de ella está muy contenta de que haya dejado a ese señor", asegura Silvia Taúles.

Sobre el supuesto desahucio que anuncia la revista 'Lecturas' esto es lo que dice la periodista: "Él se queda en la casa de la pareja y deja de pagar el alquiler, pero es él, es él. El contrato a él se le termina dentro de dos semanas. Se irá sin haber pagado, pero se irá, no se sabe donde porque no tiene a donde ir".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.